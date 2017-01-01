Mehmetçik Vakfına 3 evini bağışladı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Sevim Kurşun ve oğlu Nurettin Kurşun, 3 apartman dairesini bağışta bulundukları Mehmetçik Vakfına devretti.

Sevim Kurşun (81) ve oğlu Nurettin Kurşun (48), Turgutlu Kaymakamlığına başvurarak 3 evi Mehmetçik Vakfına bağışlamak istediklerini bildirdi.

Kaymakam Uğur Turan, Turgutlu Askerlik Şubesi Başkanı Astsubay Personel Başçavuş Kemal Secerli, Türkiye Mehmetçik Vakfı İzmir Şubesi Temsilcisi Ahmet Tuncer, Turgutlu Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Turgut Gürkaş, Sevim Kurşun'u evinde ziyaret ederek bağışlarının kabul edildiğini iletti.Aile yakınlarının huzurunda yapılan bağış işlemlerinin ardından konuşan Kaymakam Turan, Mehmetçik Vakfı gibi önemli bir sivil toplum örgütüne kasabalıların sahip çıkmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.Turan, "Amel defteri, Sevim teyzemizin, Nurettin abimizin ve diğer onay verenler insanların büyük bir sevabı, büyük bir ecri olacak. Rabbim onlardan razı olsun. Mehmetçik Vakfı gibi önemli bir sivil toplum örgütüne kasabalıların sahip çıkmasından dolayı gurur duyuyorum. Bunun devam edeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Sevim Kurşun ise bağışı seve seve yaptığını belirterek, "Mehmetçik Vakfına bağış yaptım. Allah'ım inşallah kabul etsin" ifadesini kullandı.

Nurettin Kurşun da bağış yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından anne ve oğluna, plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Üç dairenin giriş kapısına da bağış levhası asıldı.