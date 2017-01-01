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Siirt'te FETÖ soruşturmasında 345 sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:03

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 263'ü tutuklu 345 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin yargı, askeriye, emniyet, üniversite, jandarma, kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur, esnaf ve il yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmaları tamamlanan 345 sanık hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianameler, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamelerde, FETÖ/PDY'nin terminolojisi, örgütün yapısı ve işleyişi, hiyerarşisi, kamu personeli ile öğrencilerin örgüte kazandırılma yöntemleri, örgütün mali yapılanması, gelir kaynakları ve kripto haberleşme programlarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ/PDY'nin yapısı ve hiyerarşik işleyişi hakkında hazırladığı bilgilendirme raporunun da bulunduğu iddianamelerde, gizli tanık ifadeleri ve sanık savunmaları da yer aldı.

İddianamelerin sonuç ve değerlendirme bölümünde, kent genelinde çeşitli kurumlarda çalışan sanıkların kamu kurumlarında yapılanmaya gittikleri vurgulandı.

Sanıkların terör örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları belirtilen iddianamelerde, şunlar kaydedildi:

"Sanıklar yapılanmanın devamını sağlamak, örgüte yeni eleman temin etmek, sempatizan kazandırmak ve örgüt üyeleri arasındaki bağı güçlü tutmak amacıyla değişik yerlerde ve periyodik zamanlarda 'sohbet' adı altında toplantı düzenlemişlerdir. Söz konusu toplantılarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların okunduğu, konuşmaların dinletildiği, böylelikle örgüte eleman kazandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. İnsanların dini duygularını harekete geçirerek, ihtiyaç sahiplerine verilmek veya okul, yurt yapımında kullanılmak üzere burs, kurban parası ve yardım talebinde bulunularak, örgüte finans desteği sağlandığı tespit edilmiştir. Örgütün insan kaynağı elde etmek için kullandığı okul ve dershanelerde çocuklarına eğitim aldırdıkları, terör örgütü elebaşının talimatları doğrultusunda örgüt üyeleri tarafından kurulan, örgüte finans sağlamak ve insanların dini duygularını istismar ederek elde ettiği paraların terör örgütüne aktarılmasında kullanıldığı tespit edilen Bank Asyada hesaplarının ve hesap hareketlerinin bulunduğu belirlenmiştir."

Zanlıların ByLock kullanıcısı oldukları ve terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldıkları, birbirleriyle irtibatlı şekilde örgüt adına eylem ve faaliyette bulundukları ifade edilen iddianamelerde, sanıkların bağlantılı olarak faaliyet gösterdiğine ilişkin telefon konuşma kaydı (HTS) raporlarının dosyada yer aldığı aktarıldı.

İddianamede, 263'ü tutuklu 345 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.


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