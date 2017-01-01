Kürtün Belediyesi yeni hizmet binası açılış töreni

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane'nin 52 tünelle adeta tüneller şehri olduğunu söyledi.

Vali Memiş, Kürtün Belediyesinin yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Gümüşhane'nin son 14 yılda çok büyük hizmetler aldığını belirtti.

Kentin 52 tünelle adeta tüneller şehri olduğunu vurgulayan Memiş, "Büyük kamu yatırımlarını son yıllarda almaya başladık. Birkaç ay içerisinde Şiran Belediyesinin de hizmet binası tamamlanacak. Bütün belediye başkalarından memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Belediye hizmetleri yapmakla tükenmiyor. Birisini yaparsınız, öbürü başlar. Bu hizmetleri önceliklemek lazım. Hizmet binaları da bu açıdan çok önemli." dedi.

Memiş, Kürtün ilçesinin sahip olduğu yayla sayısının çokluğuna dikkati çekerek, vatandaşların yaz aylarında çoğunlukla yaylada konakladıklarını anlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ise Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde kirli emelleri olan uluslararası şer odakları ve onların içerideki piyonlarıyla mücadelelerinin sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

AK Parti olarak 15 yılda yaptıkları hizmetleri 2 yılda yapar hale gelebilmek için 16 Nisan'da referanduma gittiklerini dile getiren Gündoğdu, şunları söyledi:

"Biz referandumu Türkiye'nin bir anayasa değişikliği olarak algılamıştık. Gördük ki Avrupa, Almanya, Danimarka, Hollanda 'Hayır' kampanyasına dahil oldular. Şimdi de akılları sıra bize ceza kesiyorlar. Eski Türkiye geride kalmıştır. IMF'ye mahkum Türkiye geride kalmıştır. İnsan haklarında başkasından emir alacak Türkiye geride kalmıştır."

Gündoğdu, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısının içini doldurmaya devam edeceklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ekonomide, istihdamda, demokraside yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. 'Evet' diyen de 'Hayır' diyen de bizim öz vatandaşımızdır, kardeşimizdir. Uluslararası şer odaklarına da 'İşinize bakın, biz bağımsız bir ülkeyiz, devletiz' demeye devam edeceğiz."

- "Ülkemizin dünyaya karşı kuvvetli olması için birlik ve beraberlik içinde olmalıyız"



Eski Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu da Gümüşhane'de olmaktan her zaman mutluluk duyduğunu belirtti.

Yapılan hizmetleri takdir ettiğini söyleyen Sungurlu, ülkenin kolay günlerden geçmediğini, siyasetin ülkeye ve insana hizmet için yapıldığında anlam ifade ettiğini vurguladı.

Sungurlu, "Ülkemizdeki meselelerin çözümü için, ülkemizin dünyaya karşı kuvvetli olması için birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Bugünkü şartlarda buna çok ihtiyacımız var. Birbirimizi suçlamadan, birbirimizi kınamadan gelecek günlere hep birlikte devam etmeye gayret edelim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilip kurban kesilerek binanın açılışı yapıldı.

Törene, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



