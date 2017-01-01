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Başbakan Yardımcısı Kaynak:

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:26

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sadece camileri, medreseleri hamamları değil vakıf olan bütün yapıları restore ettiğini belirterek, "Avrupa'nın en büyük sinagogunu Edirne'de restore edip ibadete açtık. Diyarbakır'da Sur'da terörden etkilenen Ermeni Kilisesi'ni restore ediyoruz. Süryanilerin manastırlarını iade ettik, yani kim ne için vakfetmişse o amaca uygun kullanılmasına gayret ediyoruz." dedi.

Kaynak, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde restore edilecek Fransız Kilisesi'ni ziyaret ederek, Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek'ten bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaynak, Anadolu'nun zenginlikleri olan mekanları restore etmeye devam ettiklerini söyledi.

Kaynak, ülke topraklarında her türlü inanca sahip kişilerin bulunduğunu dile getirerek, "Bizim coğrafyamız her türlü dinin, inancın yaşandığı bir coğrafya, ecdadımız öyle bir devlet yönetmiş. Bu coğrafya içerisinde Hristiyanlar, Yahudiler ve çeşitli mezheplerin tamamı hayat bulmuş." diye konuştu.

Fransız Kilisesi'nin 1881 yılında yapıldığına hatırlatan Kaynak, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz sadece camileri medreseleri hamamları değil vakıf olan bütün yapıları da restore etmektedir. Avrupa'nın en büyük sinegogunu Edirne'de restore edip ibadete açtık. Diyarbakır'da Sur'da terörden etkilenen Ermeni Kilisesi'ni restore ediyoruz. Süryanilerin manastırlarını iade ettik, yani kim ne için vakfetmişse o amaca uygun kullanılmasına gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünde olan kilisenin 2006 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesine tahsis edildiğini aktaran Kaynak, şöyle devam etti:

"Belediyemiz de çok isabetli bir karar ile burada bulunan Hristiyan inancına mensup kişi ve mezheplere tabi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş. Çatılarda akıntı olduğu söylenmişti. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaptı. Bunlar tarihi eserler olduğu için istediğinizi istediğiniz şekilde ve zamanda yapamıyorsunuz. Burasının projesi kabul edildi ve maliyet çalışmaları sürüyor. En kısa zamanda çatısından başlayarak restore edilecek. Hem Bursa'da yaşayan hem de dışarıdan gelen gayrimüslimlere hazır hale getirilecek. Bursa için olumlu bir kazanç olacak. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) kararı karşısında bu durumu değerlendirirseniz, Türkiye'de özgürlüğün, demokrasinin, hoşgörünün ne kadar ağırlıkta olduğunun bir canlı örneği de burada yaşanmış oluyor. Bu yönüyle de önemli."

Kaynak, ziyaret öncesi Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyeleriyle buluştu.

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