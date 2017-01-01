Zonguldak'taki silahla yaralama davası

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, restoranda çıkan kavgayı ayırmak isteyen müşterisini silahla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Necati Sağır ve tutuksuz sanık Mustafa K. ile taraf avukatları katıldı.

İşletme sahibi Necati Sağır'ın tabancasından çıkan kurşunla yaralanan Emrah Topçuoğlu, Bolu'da tedavi gördüğü gerekçesiyle duruşmada yer almadı.

Sağır, savunmasında, olay günü sigara içmeye başlayan kalabalığın yanına giderek uyarmak istediğini söyledi.

Grubu uyarmasına, Devrim K.'nın tepki gösterdiğini ileri süren Sağır, "O akşam restorana 3-4 kişi girdi. Kendilerine servis yaptık. Sigara içmeye başladılar. Dışarıda sigara içilebilir bölüm vardı. Yüksek sesle konuşmaya başladılar. Kendilerini uyardım, bağırmamalarını söyledim. Devrim K, 'Bağırırız, yüksek sesle konuşuruz.' dedi. Bu sırada başıma ve sol tarafıma darbe alarak yere düştüm." dedi.

Sağır, bu sırada yanında taşıdığı ve amcasından hatıra kalan silahın yere düştüğünü fark ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kalkıp restoranın öbür tarafına gittim. Birilerinin de zarar göreceğini düşünerek panikle havaya birkaç el ateş ettim. Olayda Emrah'ı hiç görmedim. Emrah'ın yaralandığını karakola gittiğimde öğrendim. Devrim K.'ya silah doğrultmadım. Kimseyi hedef alarak ateş etmedim. Emrah'ın vurulmasından dolayı çok üzgünüm ve pişmanım. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı."

Mahkeme heyeti, sanık Necati Sağır'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.