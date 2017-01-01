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"Rusya'yı ilk 10 ihracat pazarımız arasında görmek istiyoruz"

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:35
"Rusya'yı ilk 10 ihracat pazarımız arasında görmek istiyoruz"

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, "Biz Rusya'yı ivedilikle yine ilk 10 ihracat pazarımız arasında görmek istiyoruz. Son günlerde yaşanan olumlu gelişmelerden ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden büyük memnuniyet duyuyor ve 2017 yılında ihracatımızda belirgin bir artış hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ulyanovsk Bölgesi Valisi Sergey Morozov ve beraberindeki heyet, Bursa'daki temasları kapsamında UİB'i ziyaret etti. Ziyarette, iki şehir arasındaki muhtemel ekonomik ve ticari işbirliği konuları görüşüldü.

Burada konuşan UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, Türkiye ile Rusya Federasyonunun, asırlardır dünya genelinde stratejik öneme sahip Avrasya coğrafyasında yan yana yaşayan iki büyük devlet olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkilerde kimi zaman rekabetin, kimi zamanda da işbirliğinin önde olduğunu anımsatan Sabuncu, şunları aktardı:

"Son dönemde işbirliği için geniş fırsatlar bulduk ve her zaman bunları müşterek menfaatler temelinde değerlendirmeye çalıştık. Bu stratejik perspektif neticesinde, ikili ticaretimiz 2014 yılı sonu itibarıyla 32 milyar dolara, karşılıklı yatırımlar onar milyar dolara, bir yıl içinde ağırladığımız Rus turist sayısı 4,5 milyona, yüklenicilerimizin Rusya'da yaptıkları işlerin değeri 60 milyar dolara ulaşmıştı. Son dönemde bu değerlerde önemli düzeyde düşüşler yaşandı. Ancak Rusya Federasyonu halen ticarette, karşılıklı yatırımlarda ve turizm sektöründe Türkiye için çok önemli bir yere sahiptir. 2017 yılının dostluk ve işbirliğimizin zirve yapacağı bir dönem olacağını ümit ediyor, bunun için çalışıyoruz."

Rusya'nın, 2016 yılında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 19'uncu ülke olduğunu hatırlatan Sabuncu, "Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 2015 yılında 3,7 milyar dolarken 2016 yılında yüzde 51 azalarak 1,8 milyar dolara geriledi. Bursa'dan Rusya'ya yapılan toplam ihracat 2015 yılında 197 milyon dolarken, 2016 yılında yüzde 58 gerileyerek 81 milyon dolara düştü. Uludağ İhracatçı Birliklerinin Rusya'ya ihracatı 2015 yılında 372 milyon dolarken 2016 yılında yüzde 34 azalarak 243 milyon dolar oldu. Biz Rusya'yı ivedilikle yine ilk 10 ihracat pazarımız arasında görmek istiyoruz. Son günlerde yaşanan olumlu gelişmelerden ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden büyük memnuniyet duyuyor ve 2017 yılında ihracatımızda belirgin bir artış hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- 2017'nin ilk 3 ayında yüzde 17'lik artış

Sabuncu, 2017'nin ilk 3 aylık döneminde UİB'den Rusya'ya yapılan ihracatın yüzde 17 artışla 60,7 milyon dolar seviyesine geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca yine aynı dönemde Türkiye'den Rusya’ya yapılan ihracat yüzde 40 artışla 510 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bu çerçevede, 2017'yi ve sonraki dönemi, Türkiye-Rusya ilişkilerini yeniden ait olduğu seviyeye taşıyacağımız, ikili ticareti toplam 100 milyar dolarlık hedef doğrultusunda yükselteceğimiz, nice projeyi el birliğiyle hayata geçireceğimiz dostluk ve işbirliği yılları olarak görüyoruz ve bunun sağlanması için ara vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Ulyanovsk Bölgesi Valisi Sergey Morozov da Ulyanovsk Bölgesi'ni, bir yatırım cenneti olarak tanımladı. Bölgeye ABD'nin yanı sıra başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeden firmanın yatırım için geldiğini bildiren Morozov, bu firmaların yaşadığı olumsuzlukları anında bertaraf edebildiklerini, valilik olarak sorunların anında çözümü için üstün gayret sarf ettiklerini kaydetti. Yatırım için gelen bu firmaların asla pişman olmadığını bildiren Morozov, Bursalı bir firmanın da bu bölgede yatırımı bulunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Sergey Vasin, Denis Barışnikov, Ruslan Gaynetdinnov tarafından Ulyanovsk Bölgesi hakkında bilgilendirici sunumlar yapıldı, UİB ile Ulyanovsk Bölgesi Kalkınma Şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

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