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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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"Fiyat istikrarı için sıkı duruş sürmeli"

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:38

DENİZLİ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başkanı Süleyman Kocasert, Merkez Bankasının açıklamasına ilişkin, "sıkı duruşun" sürdürüleceğinin vurgulandığının görüldüğünü bildirdi.

Kocasert, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun faiz kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, referandum belirsizliğinin sonlandığını belirtti.

Halk oylaması öncesi son işlem gününde 3,73 seviyesinde seyreden USD/TL kurunun, referandum belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla geride bırakılan 9 günlük süreçte 3,60 seviyesinin altına gerilediğini vurgulayan Kocasert, "Bu süreçte Türk Lirası, USD karşısında yaklaşık yüzde 3,5 değer kazandı. Ancak, özellikle bu hafta içerisinde kurda yukarı yönlü hareketler mevcuttu. Merkez Bankasının bugün aldığı kararla birlikte, USD/TL kurunda bir miktar gerileme olduğunu görüyoruz. Referandum belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte, bugün alınan kararların kurda bir miktar daha gerilemeye yol açması olası." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın, fiyat istikrarı için sıkı duruşun süreceğini gösterdiğini kaydeden Kocasert, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankasının temel amaçlarından birisi de fiyat istikrarının sağlanması. Bugün yapılan açıklamada, bu temel amaç doğrultusunda 'sıkı duruşun' sürdürüleceğinin vurgulandığı görülüyor. Bundan önceki süreçte önemli kararlara imza atan Merkez Bankasının bundan sonra da olumlu sonuçlar doğuracak politikalar üreteceğini öngörüyoruz."

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