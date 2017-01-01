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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'daki FETÖ/PDY sanıkları hakkındaki dava

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:51

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 2 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Bayram Köküsoy, Fevzi Çakmak ile sanık avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Köküsoy'a, FETÖ ile iltisaklı ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Aktif Eğitim Sendikası'na Cuma Ali Keçe adlı şahsı üye yaptığı hatırlatılarak savunma yapması istendi.

Köküsoy, Cuma Ali Keçe'yi tanıdığını ve sendikaya böyle bir üye temini yapmadığını, Aktif Eğitim Sendikasına üye temin etme gibi bir yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Köküsoy, ''Benim FETÖ/PDY ile bir bağlantım yoktur. Suçsuz olduğuma inanıyorum. Çocuklarımı bu yapının dershanesine gönderdiğim, Bank Asya'ya para yatırdığım ve Aktif Eğitim Sendikasına üye olduğum için pişman ve üzgünüm. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.'' dedi.

Diğer sanık Çakmak da terör örgütü ile bir ilgisinin bulunmadığını, Feke ilçesinde öğretmenlik yaparken ihraç edilip tutuklandığını öne sürerek tahliyesini ve beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Köküsoy'un, üzerine kayıtlı telefon hattında terör örgütünün kripto haberleşme sistemi "ByLock" programı tespiti olmadığı ve delilleri karatma şüphesi bulunmadığından tahliyesini, diğer sanık Çakmak'ın ise tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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