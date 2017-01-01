Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ila 54,57 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,50
|54,57
|28,49
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|26,00
|26,00
|26,00
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|ESKS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,00
|11,41
|8,96
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Müstahcil Satış