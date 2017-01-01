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Cuntacılıkla suçlanan tankçı askerlerin davası

26 Nisan 2017 Çarşamba, 19:08

KARS (AA) - Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karıştıkları iddia edilen 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Tank Taburu'nda görevli eski Teğmen Üzeyir Ayten'in de aralarında bulunduğu 41 askerin yargılanmasına üçüncü günde de devam edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ayten, eski Astsubay Görkem Yazıcı, uzman çavuşlar Cihangir Tuna, Hüsnü Özdemir, Mehmet Çakallı, Okan Tural, Özcan Eşmeli, Özgür Bayram, Serkan Karabulut, Ümit Gürbüz, Yasin Tenbel, Yaşar Yılmaz, Uzman Onbaşı Hakan Can ile tutuksuz yargılanan diğer 24 askeri personel hazır bulundu.

Diğer sanıkların gelmediği duruşmaya, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başka bir davada tutuklu yargılanan, bu davanın tanıklarından eski 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan ile Yüzbaşı Osman Atlı da tanık olarak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Davanın bugünkü duruşmasında tanıklar Uçan ile Atlı'nın dinlenilmesi sonrası sanık avukatlarının savunması alındı.

Sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ ile bağlantısının olmadığını, asker olmaları nedeniyle kendilerine gelen emirleri uyguladıklarını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu halinin devamına, tutuksuz sanıkların da adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

- Ceza istemleri

Davanın iddianamesinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Tank Taburunda görevli eski askeri personelden tutuklu sanıklar Teğmen Üzeyir Ayten, Astsubay Görkem Yazıcı, Uzman Çavuşlar Cihangir Tuna, Hüsnü Özdemir, Mehmet Çakallı, Okan Tural, Özcan Eşmeli, Özgür Bayram, Serkan Karabulut, Ümit Gürbüz, Yasin Tenbel, Yaşar Yılmaz, Uzman Onbaşı Hakan Can ile uzman çavuş ve onbaşılardan oluşan ve tutuksuz yargılanacak diğer 28 kişinin "anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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