Muş'ta terör operasyonu

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MUŞ (AA) - Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda 21 Mart'taki Nevruz Bayramı ile 10 Nisan'da HDP tarafından düzenlenen halk oylaması etkinliğinde terör örgütü lehine yasa dışı slogan atan ve aralarında HDP Hasköy İlçe Başkanı E.E'nin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.