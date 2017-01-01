26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muş'ta terör operasyonu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 19:31

MUŞ (AA) - Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda 21 Mart'taki Nevruz Bayramı ile 10 Nisan'da HDP tarafından düzenlenen halk oylaması etkinliğinde terör örgütü lehine yasa dışı slogan atan ve aralarında HDP Hasköy İlçe Başkanı E.E'nin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER
Bozyel'den öğrencilere TEOG sınavı tavsiyesi
YEREL

BOZYEL'DEN ÖĞRENCİLERE TEOG SINAVI TAVSİYESİ
Miniklerden görkemli gösteri
YEREL

MİNİKLERDEN GÖRKEMLİ GÖSTERİ
Malazgirt'e tiyatro gösterisi
YEREL

MALAZGİRT'E TİYATRO GÖSTERİSİ
Vartolu öğrenciler TEOG'da ter dökmeye başladı
YEREL

VARTOLU ÖĞRENCİLER TEOG'DA TER DÖKMEYE BAŞLADI
Muş'ta TEOG sınavının birinci oturum başladı
YEREL

MUŞ'TA TEOG SINAVININ BİRİNCİ OTURUM BAŞLADI
Başkan Özen, 'Yılın en başarılı belediye başkanı' seçildi
YEREL

BAŞKAN ÖZEN, 'YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI' SEÇİLDİ
Muş'ta 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
YEREL

MUŞ'TA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA FİDAN DİKİLDİ
Muş Belediyesinden yol yapım çalışması
YEREL

MUŞ BELEDİYESİNDEN YOL YAPIM ÇALIŞMASI
Kızılaydan Halep'e yardım malzemesi
YEREL

KIZILAYDAN HALEP'E YARDIM MALZEMESİ
Muş'ta '15 Temmuz Hatıra Ormanı' oluşturuldu
YEREL

MUŞ'TA '15 TEMMUZ HATIRA ORMANI' OLUŞTURULDU
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı
YEREL

ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 102. YILI

EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU PAYLAŞTI: KONSERVATUVAR YILLARI, EN SAĞDAKİ KIZ GİBİ OLAN BENİM

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Engin Altan Düzyatan oğlunun fotoğrafını paylaştı