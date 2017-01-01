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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Giresun'da şehit ailesine şehadet belgesi verildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 19:51

GİRESUN (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün ailesine şehadet belgesi verildi.

Giresun Valisi Hasan Karahan, Merkeze bağlı Hacı Hüseyin Mahallesi'nde yaşayan şehidin babaevini ziyaret etti.

Baba Arif Bingöl ile şehidin eşi Ayşegül Akdağ Bingöl tarafından karşılanan Karahan, kendilerine başsağlığı diledi.

Şehit Bingöl'ün Şehadet Belgesi, Vali Karahan tarafından Arif Bingöl ve Ayşegül Akdağ Bingöl'e takdim edildi.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Albay Ali İhsan Ersoy ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Tosun da yer aldı.

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