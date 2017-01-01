Kosova ve Bosna Hersek heyetinin Bodrum ziyareti

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MUĞLA (AA) - Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında Kosova ve Bosna Hersek'ten Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen yetkililer bazı ziyaretlerde bulundu.

Türk Ocakları Bodrum Temsilciliğinin davetlisi olarak Bodrum'a gelen Orta Bosna Kantonu Ekonomi ve Tarım Bakanı Sedzad Milanoviç, Bosna Hersek Zenica-Doboj Kantonu Turizm Bakan Yardımcısı Osman Buzz, Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Fikrim Damka, Kosova'nın Prizren Meclis Başkan Yardımcısı Levent Buş ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerin oluşan heyet, Bodrum Kaymakamlığı ve Belediyesini ziyaret etti.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, heyet ile bir süre sohbet etti. Ülkeler arası ilişkilerden söz eden Yılmaz, heyetin ziyaretinin faydalı olması temennisinde bulundu.

Heyettekiler, daha sonra Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.

Orta Bosna Kantonu Ekonomi ve Tarım Bakanı Milanoviç, yaptığı konuşmada, Bodrum'un Bosna Hersek'te bir kardeş şehri yoksa bu konuda çalışma yapılabileceklerini söyledi.

Bosna Hersek Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Mensur Bektic ise hazırlanacak projelerle öğrenci ziyaretlerinin karşılıklı gerçekleşebileceğini ve fuarlar düzenlenebileceğini belirtti.

Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Fikrim Damka da, Bosna Hersek'te Türkçe'nin seçmeli ders olduğunu, değişim projelerinin öğrencilerin Türkçe öğrenmesine de katkıda bulunacağını dile getirdi.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Kocadon ise "Sayın bakanımın kardeş şehir konusunda güzel bir teklifi oldu. Bu bizim için onur ve gurur olur. Kendilerinin belirledikleri bir şehirle bizi temasa geçirirlerse hemen yazışmalara başlarız. Bodrum olarak her türlü çalışma ve iş birliğine hazırız." dedi.

Ekonomik, kültürel ve turizm alanında iş birliğinin konuşulduğu ziyaretlerde karşılıklı hediyeler verildi.

Temaslarının 29 Nisan'da sona ereceği öğrenilen heyetin, Muğla ve ilçelerinde bazı resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edeceği bildirildi.