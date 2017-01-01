Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 6,16 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,90
|0,90
|MTS
|Buğday makarnalık
|Kg
|0,92
|0,92
|MTS
|Buğday makarnalık
|Kg
|1,02
|1,02
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,95
|0,95
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kalburaltı
|Kg
|2,50
|5,90
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,50
|8,50
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|4,60
|5,40
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,21
|1,23
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|3,64
|5,08
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,52
|8,52
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,46
|8.46
|TTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|5,79
|5,79
|MTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|5,94
|5,94
|TTS
|Hayvansal yağlar
|Tere yağı
|Kg
|7,52
|11,78
|MTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (sığır)
|Kg
|22,50
|23,00
|TTS
|Tavuk - piliç eti
|Kg
|9,50
|9,50
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|0,96
|1,30
|MTS
|Yumurta
|Ad
|0,50
|0,50
|MTS
|Kuru bamya
|Kg
|119,00
|119,00
|MTS
|Kuru bamya
|Kg
|120,00
|120,00
|TTS
|Kuru meyveler
|Badem iç
|Kg
|34,00
|34,00
|MTS
|Ceviz iç
|Kg
|38,00
|38,00
|MTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|9,87
|9,87
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,60
|10,60
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,51
|12,94
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|4.525,00
|8.735,48
|MTS
|Düve
|Ad
|3.728,57
|3.960,00
|MTS
|Düve (gebe)
|Ad
|10.597,50
|10.597,50
|MTS
|İnek
|Ad
|4.862,00
|4.862.00
|MTS
|İnek (nizbet)
|Ad
|2.040,00
|2.040,00
|MTS
|Sığır
|Ad
|3.352,57
|3.432,43
|MTS
|Kuzu
|Ad
|212,25
|1.296,00
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|6,16
|6,16
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış