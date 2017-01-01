Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Aytuğ Ekti, Fazilet Gülter, Polat Parlak
Bellona AGÜ: Wauters 10, Dila Aşkın 3, Ayşegül Günay 2, Dubljevic 2, Gray 7, Şaziye İvegin Üner 7, Sanders 8, Gizem Sezer, Wright 18
Beşiktaş: Esra Erden Atacan 6, Kübra Siyahdemir, Zellous 15, Burcu Çiğil, Sera Özelçi, Harding 17, Perovanovic 18, Meltem Avcı, Mehtap Karabilecen 3, Stokes 5
1. Periyot: 10-15
Devre: 22-33
3. Periyot: 33-45
KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Bellona AGÜ'yü 64-57 yendi.
Böylece seriyi 2-1 kazanan siyah-beyazlı takım, yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi oldu.