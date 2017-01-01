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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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Bayburt'taki FETÖ/PDY davasında karar

26 Nisan 2017 Çarşamba, 20:28

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 4 sanık, 6 ile 9 yıl arasında değişen hapis ile cezalandırıldı.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar İ.D, M.S, Ö.K. ve E.Ö. ile yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Mustafa Hayri Tacın, yargılamada karar aşamasına geldiklerini belirterek, sanıkların önceki beyanlarına ekleyecek herhangi bir husus olup olmadığını sordu.

Sanıkların son savunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu sanık İ.D'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, İ.D'nin tahliyesine hükmetti.

Tutuklu sanıklardan M.S. ise aynı suçtan 9 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu sanık Ö.K. da 7 yıl 6 ay hapis cezası alırken, örgütle bağlantılı olan ve KHK ile kapatılan dershanenin eski müdürü olan tutuklu sanık E.Ö. 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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