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YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
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"Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz"

26 Nisan 2017 Çarşamba, 20:42
"Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz"


ISPARTA (AA) - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Isparta'da Kartal Yuvası mağazasının açılış törenine katılan Albayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'de bu hafta karşılaşacakları ikinci Medipol Başakşehir ile aralarında 7 puanlık bir fark olduğunu anımsatarak, "Rakibi yendiğimiz zaman fark 10 puana çıkacak. Büyük bir avantaj elde edeceğiz. İyi hazırlanıyoruz. Rakip sahada olmamız hiç önemli değil. Yeneceğimizi düşünüyoruz. İnşallah galip gelip, en büyük hedefimiz olan üçüncü yıldızı takmak istiyoruz. Onu yapacak güçteyiz. Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz." diye konuştu.

Albayrak, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmaları durumunda bile şampiyonluk yarışının devam edeceğini vurgulayarak, "Tabii galip gelirsek ve fark 10 puan olursa büyük bir avantaj olur. Ondan sonra zor bırakırız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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