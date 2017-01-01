Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası

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MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tanık olarak dinlenen eski yarbay Emin Güven, daha önceki ifadesiyle çelişkili olarak, 15 Temmuz günü Muhafız Alayı'ndaki kamelyada toplanan kişiler arasında eski başyaver Ali Yazıcı'nın da bulunduğunu ancak Yazıcı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini tespit etme görevinin verildiğini duymadığını iddia etti.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda görülen davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde, suikast girişiminde Dalaman Deniz Hava Üssü'nde görevli olan Yarbay Emin Keskin'in ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı'nın ifadelerinde adı geçen ve darbe girişimi gecesi birlikte yolculuk ettiklerini söylediği tutuklu yargılanan eski yarbay Emin Güven, Sincan Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla tanık olarak ifade verdi.

Darbe girişiminde yarbay rütbesiyle Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığını belirten Güven, Özel Kuvvetler Komutanlığında Grup Komutanı olarak görev yapan Albay Fırat Alakuş ile 15 Temmuz günü Muhafız Alayına gittiklerini söyledi.

Güven, alayın lojman kısmı sandığı bir yerine gittiklerini ve Alakuş ile kamelya gibi bir yere geçtiklerini ifade ederek, "Kamelyada 10-15 kişi vardı, bazıları sivildi. Ali Yazıcı da oradaydı ve kendisini ilk orada tanıdım. Fırat Albay, 'Ali Albay Antalya tarafına gidecek. Birlikte gidin şoförlüğünü yap yol arkadaşlığı edersiniz.' dedi. Ben de Bodrum'daki ailemin yanına gidecektim. Bu teklifi kabul ettim ve Bodrum'a yakın bir yerde inip devam ederim diye düşündüm." dedi.

Afyonkarahisar'da mola verdikten sonra devam ettiklerini dile getiren Güven, bir süre sonra Yazıcı'nın, Muğla istikametine doğru gideceğini ve Cumhurbaşkanına bir liste vereceğini söylediğini anlattı.

- "Çiğli’nin yerini bilmiyordum, Yazıcı söyledi"

Bodrum'a yakın bir yerde inebileceğini düşünerek yolculuğa devam ettiğini iddia eden Güven, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Yazıcı'nın telefon görüşmelerinde Cumhurbaşkanı'nın yerini sorduğuna dair bir şey duymadım. Birisinden telefon geldi ve 'Ne darbesi?' diye sorduğuna şahit oldum. Ben de aynı şekilde 'Ne darbesi?' diye sordum. Bir yerleri aradı ve 'Genelkurmay tatbikat yapıyormuş' dedi. Ondan sonra da 'Çiğli 2. Ana Jet Üssüne gideceğiz, sen arabayı sür.' dedi. Korktum açıkçası. Bir fırsat bulup inmeyi düşündüm. Çiğli'nin yerini bilmiyordum, Yazıcı söyledi. Çiğli'ye ilk kez gittim. Çiğli girişinde ana nizamiyesinde bizi içeri almadılar. Bir tartışma yaşandı. Kalabalıktı, ayrılamadım. Güvenlik Tabur Komutanının eskortluğunda bizi Çiğli Üs Komutanının odasına götürdüler."

Güven, komutanın odasına girdikten sonra televizyondan sıkıyönetim bildirgesinin okunduğunu duyduğunu ve darbe girişiminden böyle haberinin olduğunu öne sürerek, üsse giriş ve çıkışlar kapatıldığı için geceyi misafirhanede geçirdiklerini söyledi.

Sabah giriş ve çıkışların serbest olduğu söylenince 08.00-09.00 sıralarında Yazıcı ile üsten ayrıldıklarını belirten Güven, kendisinin kısa süre sonra araçtan inerek Bodrum'daki ailesinin yanına gittiğini ileri sürdü.

Sanık avukatlarının soruları üzerine FETÖ ile irtibatının olduğunu kabul eden Güven, ancak terörist olmadığını iddia etti.

- Sanık Güven önceki ifadesiyle çelişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Halit Çokan, Güven'e daha önceki ifadesinde, "15 Temmuz günü Muhafız Alayı'nda, Kurmay Albay Fırat Alakuş ve Ali Yazıcı'nın bulunduğu 5-6 kişinin toplantı yaptı ve konuşmalardan duyduklarıma göre, Cumhurbaşkanı'nın yeri öğrenilecek, bir ekip gidip Cumhurbaşkanı'nı alacaktı ancak tam yerini bilmiyorlardı. Masa üzerindeki krokiler de Cumhurbaşkanı'nın olabileceği muhtemel yerlerdi. Ali Yazıcı'nın görevi, Marmaris'e giderek Cumhurbaşkanı'nın yerini tespit etmek ve koordinatını Fırat Alakuş'a bildirmekti." dediğini hatırlattı.

Güven, bunun üzerine, "Toplananlar arasında Ali Yazıcı bulunuyordu. Masadaki üzerinde Marmaris yazan hava fotoğraflarını gördüm ancak Yazıcı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini tespit görevinin verildiğini duymadım." iddiasında bulundu.

Yazıcı ise mahkemeye verdiği ifadede daha önce görmediği Güven'i arabasına Muhafız Alayının nizamiye çıkışında otostopçu gibi aldığını söylemişti. Arabayı kendisinin kullandığını öne süren Yazıcı, Çiğli'ye ise Güven'in önerisi üzerine gittiklerini iddia etmişti.

Duruşmaya diğer tanıkların dinlenmesiyle devam edilecek.



























