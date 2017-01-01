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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 22:09

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 50. kilometresinde, Murat Çiftçi idaresindeki 21 TT 0358 plakalı ve Recep Eşme'nin kullandığı 21 AK 484 plakalı hafif ticari araçlar ile sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Çiftçi ve Eşme ile İbrahim Halil Bayram ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik, otoyolun Şanlıurfa yönünde tek şeritten kontrollü sağlandı.

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