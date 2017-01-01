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Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY davaları

26 Nisan 2017 Çarşamba, 22:23
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturması çerçevesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi.
Afyonkarahisar 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davalara tutuklu sanıklar Yıldıray Gülten, Zafer Oğan, İmdat Demir, Ayşe Sargın, Kerem Sağlam, İbrahim Dumlupunar, Ahmet Ahsen, Mustafa Çavdar, Aptullah Ayçiçek, Hasan Ali Kocaağa ile tutuksuz sanıklar İbrahim Eğretli, Mustafa Murat Kaya, Nesibe Ayçiçek, Erdoğan Halat, Mesut Mercan, Volkan Çetin ve avukatları katıldı.
Tutuklu sanıklardan Ayşe Sargın, duruşmaya tutuklu bulunduğu Konya-Ereğli F Tipi Cezaevi'nden video konferansla katıldı. Savunmaları alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından tüm davalarda yargılanan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmaları 24 Mayıs'a erteledi.
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