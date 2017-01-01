Aytemiz Alanyaspor ligde rahatlamak istiyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, ligin 29. haftasında karşılaşacakları Kayserispor maçında puan ya da puanlar alarak ligde rahatlamak istediklerini söyledi.

Savut, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlıspor maçında yenilmelerine rağmen moralsiz olmadıklarını söyledi.

İyi futbol oynadıklarını ancak karşılığını alamadıklarını savunan Savut, "Şimdi Kayserispor maçına hazırlanıyoruz. Ligin ikinci yarısına çok iyi bir çıkışla başlayan ancak son haftalarda düşüşe geçen bir takımla karşılaşacağız. Hoca değişikliğinin rakibimize nasıl yansıyacağını hafta sonu göreceğiz." dedi.

Rakiplerinin durumuyla ilgilenmediklerini vurgulayan Savut, her maça puan ya da puanlar için çıktıklarını ifade ederek, "Kayserispor karşılaşmasında alacağımız puan ya da puanlarla ligde rahatlayacağız." yorumunu yaptı. Taner Savut, Vagner Love'ın sakatlığının devam ettiğini ve karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceğinin henüz belli olmadığını kaydetti.



