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MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Hazreti Muhammed'in insanlığa adaleti, güveni, şefkati, merhameti ve güzelliği öğretmek üzere geldiğini söyledi.

Mardin Artuklu Üniversitesi öğrenci konseyi, Kutlu Doğum Haftası kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde "Hz. Peygamber ve Güvenirlik" temalı program düzenledi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda üniversite öğrencileri şiirler okudu.

Prof. Dr. Ağırakça, burada yaptığı konuşmada, Peygamber Efendimizin insanların birbirlerine olan merhameti ve güvenini yeniden tesis etmek için gönderildiğini söyledi.

Hazreti Muhammed'in kendisine peygamberlik gelmeden önce de merhametli ve emin olduğunu vurgulayan Ağırakça, şunları söyledi:

"Peygamberlikten önce müşrikler, onun güzel ahlakını gördüklerinden dolayı Muhammed el-Emin demişlerdir. Herkesin kendisine güvendiği bir insan, işte o bizim peygamberimizdir. İnsanlığa adaleti, güveni, şefkati, merhameti ve güzelliği öğretmek üzere gelmişti. O, sadece peygamber değildi, aynı zamanda bir baba idi. Çocuklarına olan şefkatine baktığımız zaman, bütün babalara örnekliğin en mükemmelliği o bize öğretmiştir. Bütün insanlığa en güzel bilgiyi öğreten odur."

Hazreti Peygamberin kendi arkadaşları ve ashabına karşı vefakar olduğunu anlatan Ağırakça, onun hayatından bazı örnekler verdi.

Emin ve güvenilir olmanın tüm Müslümanların birinci görevi olduğunu belirten Ağırakça, "Ona ümmet olup emin bir insan olmak hepimizin görevidir. Muhammed el-Emin gibi aynen güvenilir olmak istiyorsak, onun neden emin olduğunu bilmemiz gerekiyor. O da vahyin öğrenilmesi ile mümkündür. Yani Kuran-ı Kerim'den geçer. Kuran-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimizin sünnetini anladığımız zaman eminlik sıfatını yakalamış oluruz. Emin olunuz, güvenilir olunuz. Hiçbir zaman sizden kötülük sadır olmasın." diye konuştu.

- Mardin Diller ve Dinler Korosu ilahi seslendirdi

Konuşmanın ardından aralarında imam, papaz, ev hanımı ve öğretmenlerin de yer aldığı 40 kişiden oluşan "Mardin Diller ve Dinler Korosu" Hazreti Muhammed'i anlatan Türkçe, Arapça ve Kürtçe ilahiler seslendirdi.

Seslendirilen ilahiler, etkinliğe katılan öğrencilere duygusal anlar yaşattı.

Programın ardından öğrencilere gül lokumu ve gül kolonyası ile Hazreti Muhammed'i anlatan kitaplar hediye edildi.



































