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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Sahte iş adamı yakayı ele verdi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 23:32

BURSA (AA) - Bursa'da, kendisini iş adamı olarak tanıtan ve 22 ilde 35 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kendisini iş adamı olarak tanıtan Ersel Aydın (47), 2011'de tanıştığı M.S'yi (35) makam şoförü olarak işe aldı.

Birçok ilde yol projeleri yaptığını, hatta Denizli'de bir barajın yapımını kendisinin gerçekleştirdiğini ve bir bakanla da iş ortaklığının olduğunu söyleyerek şoförü M.S'yi kandıran şüpheli, lüks yaşamıyla M.S'nin güvenini kazandı. M.S'den belirli aralıklarla 250 bin lira alan şüpheli, karşılığında 500 bin dolar vermeyi vadetti.

Geçen yıl M.S'nin amcasının oğlu F.S. (34) ile de tanışan şüpheli, F.S'den de iş bulma vaadiyle belirli aralıklarla 86 bin lira aldı. F.S, durumdan şüphelenerek söz konusu kişiyi arayıp görüşme talebinde bulundu. Şüpheli, F.S'nin yanında parayla Kent Meydanı'na gelmesini istedi. F.S, durumu polis ekiplerine de bildirerek buluşma yerine gitti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adreste şüpheliye kimlik sordu. Polis ekiplerine "İbrahim Özen" adına düzenlenmiş sahte kimlik veren Ersel Aydın, kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı.

Ersel Aydın'ın kimlik incelemesinde, 2010 yılından beri arandığı, hakkında 6 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu, 22 ilde 35 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

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