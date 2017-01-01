27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başbakan Yardımcısı Kaynak:

27 Nisan 2017 Perşembe, 00:24

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Karşılaştığımız tablo, kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyinden izlemeye alınma, yani dış kapının önüne kadar konulma kararıdır. Hangi sebeple biliyor musunuz? 15 Temmuz'da göğsünüzü siper ederek önlediğiniz o darbeye karşı tutuklanan darbeciler. O yüzden 15 Temmuz'dan 16 Nisan'a kadarki süreç, bütün makyajları dökmüştür, bütün çirkinlikleri ortaya çıkarmıştır." dedi.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Dobruca Tesisleri'nde Kahramanmaraşlılar Derneği üyeleriyle buluşan Kaynak, daha sonra İnegöl ilçesindeki bir otelde, AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı üyeleriyle "vefa yemeği"nde bir araya geldi.

Kaynak, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'ın, Türkiye'nin siyasi tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Milletin 200 yıllık mücadelesinin, yönetim sistemi arayışının en önemli halkasının 16 Nisan olduğunu belirten Kaynak, "Bizler, aynı zamanda refah toplumu olurken, temel değerlerimize de sahip çıkabiliriz. Biz bir yandan maddeten kalkınırken, bir yandan manevi değerlerimize sahip çıkıp, onu geliştirip ilerletebiliriz." diye konuştu.

Türkiye ve insanlığın başına bela olan, lanet ve nefretle anılacak terör örgütleriyle mücadele edildiğini dile getiren Kaynak, "Müttefikimiz, uzun süredir girmek için mücadele ettiğimiz AB ülkelerinin büyük çoğunluğu da karşımızdaydı. Biz Allah aşkına ne yapıyorduk da bunlar karşımızdaydı? Demokrasiden mi, hukuktan mı, insan haklarından mı vazgeçiyorduk? Acaba bizim yaptığımız iş, milletimizin huzuruna getirdiğimiz anayasa, nasıl bir netice doğuracak da bunlar, bu kadar karşımızda bir hizaya girmişlerdi? Bunu anlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak, şöyle devam etti:

"Düşünün ki o Avrupa sınırlarına mülteciler için jiletli tel örgüler çekerken, bir yandan karlar üzerinde mültecilerin minicik bir izci çadırında doğum yapmasını ve babasının ilk banyosunu kar üzerinde yaptırdığı bebekleri izlerken, bir yandan mülteci kadınlara bozuk para atıp, şınav çektirirken, bir yandan Ege ve Akdeniz'in soğuk suları adeta mezarlığa dönmüşken, Avrupa, Türkiye'de barındırdığımız ve onları muhacir, kendimizi de ensar olarak gördüğümüz 3 milyon mültecinin güvenliğini sağlarken, Avrupa'nın da güvenliğini sağladığımızın farkında değil miydi?"

- "Yaptığınız iş çok önemli"

Avrupa'nın referandum sürecinde makyajının bozulduğuna dikkati çeken Kaynak, "Ne insan hakları, ne kadın hakları, ne siyaset, ne de ifade özgürlüğü kalmıştır. Avrupa, terör örgütlerinin Avrupa içerisinde, Avrupa'nın başkentlerinde, Berlin'de, Brüksel'de, başka yerlerde anayasa paketine karşı 'hayır' propagandası yapılmasına büyük fırsat vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak, Türkiye karşısında Kandil ile Brüksel, DAEŞ ile Almanya, Naziler, FETÖ ile Hollanda'dakilerin aynı hizaya geldiğini vurgulayarak, bu çıplak gerçeği, bütün dünyanın önüne koyanın, 16 Nisan'da halkın desteğine sunduklarını anayasa paketi olduğunu anlattı.

Yaptıkları işin çok önemli ve tarihe geçecek bir iş olduğunu bildiren Kaynak, "Bundan dolayı çocuklarımıza, torunlarımıza 'Biz Türkiye'nin yönetim sistemini, istiklalini ve istikbalini, milli egemenliğini, millet iradesini emin ellere bıraktık' diye övüneceğimiz en önemli hadiseyi 16 Nisan'da milletimize yaşattınız." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

Avrupa'da parlamenter sistemle ve başkanlık sistemi ile idare edilen devletler olduğunu anımsatan Kaynak, şöyle konuştu:

"Önemli olan, başkan da parlamento da olacaksa demokratik bir yönetim olmasıdır. Bizim karşılaştığımız tablo, kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyinden izlemeye alınma, yani dış kapının önüne kadar konulma kararıdır. Hangi sebeple biliyor musunuz? 15 Temmuz'da göğsünüzü siper ederek önlediğiniz o darbeye karşı tutuklanan darbeciler. O yüzden 15 Temmuz'dan 16 Nisan'a kadarki süreç, bütün makyajları dökmüştür, bütün çirkinlikleri ortaya çıkarmıştır."

- "Rehavete kapılmak, bizim işimiz değil"

Kaynak, Türkiye'nin bir yandan da ekonomik mücadelesini sürdürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu hadiselere rağmen 2016 yılında büyüme oranımız yüzde 3'e yakındır. Bütün Avrupa ülkelerinin, OECD ülkelerinin ortalamasının üzerindedir. Türkiye, bu süre zarfında, ekonomisi daralmasın, özel sektörü, müteşebbisi, tüccarı ve sanayicisi bundan zarar görmesin diye çok farklı, Türkiye'ye has ve uygun yeni modeller geliştirmiştir. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, 25 milyar lira Kredi Garanti Fonu'na para aktarmış ve bunun 250 milyar liralık krediye dönüşmesine imkan tanımıştır. 16 Nisan önemliydi ama bizim işimiz bitmedi. Rehavete kapılmak, bizim işimiz değil. İnancımızdan asla taviz vermeyeceğiz, mücadele kararlılığımızdan da asla geri durmayacağız."

Nisan başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle Somali ve Mali'ye gittiğini hatırlatan Kaynak, "Recep Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'nin değil, mazlum dünyanın da umududur. Biz, 14 Ağustos 2001'de yola çıkarken, liderimiz, cumhurbaşkanımız için ne diyorduk? O, kimsesizlerin kimsesi, mazlum dünyanın hür sesi. O, bütün dünyaya adaletsizlik, hukuksuzluk ve zulüm karşısında 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyen tek cesur ses." şeklinde konuştu.

Kaynak, daha sonra annesi vefat eden İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a Cuma Mahallesi'ndeki babaevinde taziye ziyaretinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER
GÜNCELLEME - Sahte iş adamı yakayı ele verdi
YEREL

GÜNCELLEME - SAHTE İŞ ADAMI YAKAYI ELE VERDİ

&quot;Rusya'yı ilk 10 ihracat pazarımız arasında görmek istiyoruz&quot;
YEREL

"RUSYA'YI İLK 10 İHRACAT PAZARIMIZ ARASINDA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Başbakan Yardımcısı Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK:
İznik gölü sahillerini temizlediler
YEREL

İZNİK GÖLÜ SAHİLLERİNİ TEMİZLEDİLER
Öğretmenlerin masa tenisi heyecanı son buldu
YEREL

ÖĞRETMENLERİN MASA TENİSİ HEYECANI SON BULDU
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Millî Emlak Gemlik'te kalıyor
YEREL

MİLLÎ EMLAK GEMLİK'TE KALIYOR
Gençler BUTTİM'de sahne alıyor
YEREL

GENÇLER BUTTİM'DE SAHNE ALIYOR
Osmangazi, proje yöneticileri yetiştiriyor
YEREL

OSMANGAZİ, PROJE YÖNETİCİLERİ YETİŞTİRİYOR
Tiyatro atölyesi Eruh'a taşındı
YEREL

TİYATRO ATÖLYESİ ERUH'A TAŞINDI
Başbakan Yardımcısı Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK:
Eski DGP Genel Başkan Yardımcısı Kudu, tahliye edildi
YEREL

ESKİ DGP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KUDU, TAHLİYE EDİLDİ
Başbakan Yardımcısı Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK:
Nilüfer'de yaya ve bisiklet yolu işgaline geçit yok
YEREL

NİLÜFER'DE YAYA VE BİSİKLET YOLU İŞGALİNE GEÇİT YOK
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Aydın'dan Mescid-i Aksa gerçeği
YEREL

AYDIN'DAN MESCİD-İ AKSA GERÇEĞİ
Başbakan Yardımcısı Kaynak Bursa'da (2)
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK BURSA'DA (2)
İzgören'den kişisel gelişim taktikleri
YEREL

İZGÖREN'DEN KİŞİSEL GELİŞİM TAKTİKLERİ
Yıldırım'da geri dönüşüm seferberliği
YEREL

YILDIRIM'DA GERİ DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ
Başbakan Yardımcısı Kaynak Bursa'da:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK BURSA'DA:
Bursa'da Artvin Günleri
YEREL

BURSA'DA ARTVİN GÜNLERİ
Tehlikeli trafo kaldırılıyor
YEREL

TEHLİKELİ TRAFO KALDIRILIYOR
Osmangazi'de kanserle mücadele
YEREL

OSMANGAZİ'DE KANSERLE MÜCADELE
Tanyol: &quot;Şair olmak benim kaderimdi&quot;
YEREL

TANYOL: "ŞAİR OLMAK BENİM KADERİMDİ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

KARDASHİAN ÇIRILÇIPLAK HAVUZA GİRDİ

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Dekoltesi olay yarattı!
  • 4 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...