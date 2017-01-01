27 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Yıllar önce annesini terk eden babasını bıçakladı

27 Nisan 2017 Perşembe, 01:48

BOLU (AA) - Bolu'da bir genç, yıllar önce annesini terk etmekle suçladığı babasını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Halil İbrahim Ö, kendisi doğmadan önce annesini terk etmekle suçladığı Fuat Nazim Ö. ile Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki içkili bir restoranda karşılaştı.

Halil İbrahim Ö, yanında bulunan bıçakla babasına saldırdı. Yaşanan arbedede baba Fuat Nazim Ö, karın bölgesinden bıçakla yaralandı.

Görgü tanıklarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polisler, Halil İbrahim Ö'yü kaçmaya çalışırken gözaltına aldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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