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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da motosiklet hırsızlığı

27 Nisan 2017 Perşembe, 02:59

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekiplerince takibe alınan çalıntı üç motosikletten ikisi, şüphelilerin bu araçları terk edip kaçmasının ardından sahiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yeni Mahalle Öğretmenler Bulvarı'nda üç kişinin kullandığı biri plakasız, diğer ikisi 01 CYZ 41 ve 01 EHL 20 plakalı üç motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi.

Diğer iki motosikleti plakasız olana naylon iple bağlayarak çeken zanlılar, polisin "dur" ihtarına uymayıp bölgeden uzaklaştı. Bir süre giden zanlılar, söz konusu üç motosikleti Öğretmenler Bulvarı'nda refüje terk ederek Bahçeşehir Mahallesi'ne doğru yaya olarak kaçtı.

Polis ekipleri plakalı olanların 2000 Evler Mahallesi 76039 Sokak'tan çalındığını belirledi. Sahiplerine telefonla ulaşan polisler, motosikletlerinin çalındıktan sonra bulunduğunu söyledi.

Ferhat ve Yusufcan Koga kardeşlere ait olan motosikletler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra teslim edildi.

- Polise inanmadı, motosikletleri yerinde bulamayınca ikna oldu

Yusufcan Koga, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinde uyurken bir polisin kendisini aradığını bildirdi.

Polisin, motosikletlerinin çalındığını söylediğinde önce inanmadığını dile getiren Koga, "Daha sonra bahçeye gittiğimde doğru olduğunu fark ettim. Motosikletlerimizi bulan polisimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaçan üç şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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