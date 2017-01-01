27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:28

BURSA (AA) - Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5'i eski polis, 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bursa, Ankara, İstanbul ve Balıkesir'de gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 5'i eski polis 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 18 Nisan'da Bursa, Ankara, İstanbul ve Balıkesir'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5'i eski polis, 9'u emniyet görevlisi yakını olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.


İLGİLİ HABERLER
Pizza yerken unuttuğu çantası paniğe sebep oldu
YEREL

PİZZA YERKEN UNUTTUĞU ÇANTASI PANİĞE SEBEP OLDU
Başbakan Yardımcısı Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK:
GÜNCELLEME - Sahte iş adamı yakayı ele verdi
YEREL

GÜNCELLEME - SAHTE İŞ ADAMI YAKAYI ELE VERDİ

&quot;Rusya'yı ilk 10 ihracat pazarımız arasında görmek istiyoruz&quot;
YEREL

"RUSYA'YI İLK 10 İHRACAT PAZARIMIZ ARASINDA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Başbakan Yardımcısı Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK:
İznik gölü sahillerini temizlediler
YEREL

İZNİK GÖLÜ SAHİLLERİNİ TEMİZLEDİLER
Öğretmenlerin masa tenisi heyecanı son buldu
YEREL

ÖĞRETMENLERİN MASA TENİSİ HEYECANI SON BULDU
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Millî Emlak Gemlik'te kalıyor
YEREL

MİLLÎ EMLAK GEMLİK'TE KALIYOR
Gençler BUTTİM'de sahne alıyor
YEREL

GENÇLER BUTTİM'DE SAHNE ALIYOR
Osmangazi, proje yöneticileri yetiştiriyor
YEREL

OSMANGAZİ, PROJE YÖNETİCİLERİ YETİŞTİRİYOR
Tiyatro atölyesi Eruh'a taşındı
YEREL

TİYATRO ATÖLYESİ ERUH'A TAŞINDI
Başbakan Yardımcısı Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK:
Eski DGP Genel Başkan Yardımcısı Kudu, tahliye edildi
YEREL

ESKİ DGP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KUDU, TAHLİYE EDİLDİ
Başbakan Yardımcısı Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK:
Nilüfer'de yaya ve bisiklet yolu işgaline geçit yok
YEREL

NİLÜFER'DE YAYA VE BİSİKLET YOLU İŞGALİNE GEÇİT YOK
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Aydın'dan Mescid-i Aksa gerçeği
YEREL

AYDIN'DAN MESCİD-İ AKSA GERÇEĞİ
Başbakan Yardımcısı Kaynak Bursa'da (2)
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK BURSA'DA (2)
İzgören'den kişisel gelişim taktikleri
YEREL

İZGÖREN'DEN KİŞİSEL GELİŞİM TAKTİKLERİ
Yıldırım'da geri dönüşüm seferberliği
YEREL

YILDIRIM'DA GERİ DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ
Başbakan Yardımcısı Kaynak Bursa'da:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK BURSA'DA:
Bursa'da Artvin Günleri
YEREL

BURSA'DA ARTVİN GÜNLERİ
Tehlikeli trafo kaldırılıyor
YEREL

TEHLİKELİ TRAFO KALDIRILIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'den tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
DÜNYA

ABD'DEN TARTIŞMA YARATAN FOTOĞRAFLA İLGİLİ AÇIKLAMA

 1
  • 2 Kıyamet çukuru diyorlar ama işte işin aslı!
  • 3 Türkler hakkında ilginç bilgiler!
  • 4 300 bin dolarlık kapkaç yapan kadın bakın kim çıktı!