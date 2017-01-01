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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'nde 20 sığınmacı yakalandı

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:35

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 20 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyünde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan bir grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda, B.D. yönetimindeki minibüsü durdurarak arama yaptı. Aramada 20 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı.

Sığınmacılar, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan B.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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