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"Diriliş Ertuğrul" dizisinin balta ve kılıçları Sivas'tan

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:41
"Diriliş Ertuğrul" dizisinin balta ve kılıçları Sivas'tan

SİVAS (AA) - Türkiye'nin önemli bıçak üretim merkezlerinden Sivas'ta bir bıçak ustası, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinde kullanılan balta ve kılıçları yapıyor.

Eski Sanayi'de 35 yıldır baba mesleğini sürdüren bıçak ustası İsmail Gölebatmaz, 24 metrekarelik dükkanında Sivas bıçağı, el bıçağı, cep çakısı, kılıç, kama ve balta üreterek yurt içinde birçok yere satışını yapıyor.

İstek üzerine özel üretim de yapan Gölabatmaz, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük izleyici kitlesine sahip olan "Diriliş Ertuğrul" dizisinde kullanılan balta ve kılıçları üretiyor.

İsmail Gölebatmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'ta kılıç ve bıçak üretimi tarihinin çok eskilere dayandığını söyledi.

Sivas bıçağının tarihinin de milattan öncelere dayandığını ileri süren Gölebatmaz, "Son yıllarda kılıçlara, kamalara rağbet arttı. Bunda Diriliş Ertuğrul dizisinin de rolü var. Dizi için kılıç gönderdik. 4 hafta önce 4 tane balta gönderdim. Siparişler geldikçe de yapıyoruz. Şu anda kılıç üretimi canlandı." diye konuştu.

İsmail Gölebatmaz, ürünlerini birçok şehre gönderdiğini de aktararak, "İstanbul, Sakarya, Konya ve Ankara'ya kılıç, balta gönderiyoruz. Biriken siparişler var. Birkaç tane balta var, 2 kılıç, 1 kama var, onları teslim edeceğim." dedi.

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