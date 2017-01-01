Muş'ta terör operasyonu

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MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ikisi dolu 3 büyük tüp ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince düzenlenen operasyonda, Ortanca ve Koğuktaş köyleri arasında kalan bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan sığınak ve barınak tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sığınak ve barınağın içerisinde ikisi dolu 3 büyük tüp, 18 litre ayçiçek yağı, akü, 6 yaşam malzemesi, askeri met, 21 pil, 8 adet 15 litrelik boş bidon, tahra, 2 çift eldiven, 2 çift ayakkabı, battaniye ve küçük boş tüp ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.