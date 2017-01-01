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Trabzon'da kültür sanat

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:49

TRABZON (AA) - Trabzon'da bu yıl 18'incisi organize edilecek Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, 2 Mayıs'ta başlayacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce Trabzon Devlet Tiyatrosunun (TDT) organizasyonunda 2-20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek festivalde, Litvanya, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, İspanya, Romanya ve Bosna Hersek'ten 8, Türkiye'den ise bir grup, 2 farklı sahnede 21 temsil verecek.

Festival, Litvanya-Aura Dans Tiyatrosu'nun saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştireceği "Godos" adlı gösteriyle başlayacak. Oyun, 2-3 Mayıs tarihlerinde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Etkinlik kapsamında, 4 Mayıs Perşembe günü Kazakistan'dan Mangistau Vilayeti Nurmuhan Janturin Müzik-Dram Tiyatrosu "Hamlet"i sahneleyecek.

-Kanuni resim sergisi

Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde, Kanuni Sultan Süleyman'ın 522. doğum yılı etkinlikleri kapsamında bugün saat 14.00'de Kanuni Resim Sergisi açılacak.

Öte yandan Tarihi Alacahan'da da 28 Nisan Cuma günü saat 11.00'de Kanuni Dönemi gümüş sanatı sergisi sanatseverler ile buluşacak.


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