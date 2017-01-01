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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Türkiye ve İran arasında iş birliği vurgusu

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:20

VAN (AA) - Türkiye Asya Stratejik Araştırmalar Merkezinin (TASAM), İran Dışişleri Bakanlığı Politik ve Uluslararası Araştırma Merkezi (IPIS), Van Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle Van'da düzenlediği, "3. Türkiye-İran Forumu"nun sonuç bildirgesinde, iki ülke arasında iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Türkiye ve İran'dan sektör temsilcileri, valiler, düşünce ve kanaat önderleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, parlamento üyeleri, çeşitli seviyelerde protokol temsilcileri ve gazetecilerin katıldığı forumun ortak sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

TASAM tarafından açıklanan bildirgede, iki ülke arasındaki ilişkilerde çok boyutlu somut hedeflerin belirlenmesi, tanımlanacak kurumsal envanterle orta ve uzun vadeli bir çerçevenin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Sınır taşımacılığı sorunlarının ivedilikle giderilmesine vurgu yapılan bildirgede, ticaret konusunda zamanın iyi değerlendirilmesi, ticaretin önünü açacak somut politikaların sahaya yansıtılması gerektiği ifade edildi.

- "Yatırımlar için komisyonlar oluşturulmalı"

Çin tarafından geliştirilen yeni İpek Yolu sürecinde iki ülkenin daha fazla pay alacak bir vizyon geliştirmesi gerektiği belirtilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Önemli ve öncelikli konularda sorunların aşılması için tema ve sektör bazlı çalıştaylar düzenlenmelidir. İki ülke arasında müşterek yatırımlar için karşılıklı komisyonlar oluşturulmalıdır. Sağlık sektörünün potansiyeli göz önüne alınarak iki ülke arasında tıbbi kongrelerin yapılması gerekir. Sınır illerine daha fazla rol verilerek iki ülke arası ilişkilerinde bu iller arasında yerel diplomasi mekanizmalarının sivil konseptle oluşturulması, turizm ve kültür faaliyetlerinin artırılması, iki ülkeyi tanıtıcı reklamların geniş kitlelere ulaştırılması, kültürel festival ve fuarlara ağırlık verilmesi için çalışma yürütülmelidir."

Van Gölü ve Urmiye Gölü'nün tanıtım faaliyetleri kapsamında kardeş göl ilan edilmesinin önemine dikkat çekilen bildirgede, ortak organize sanayi bölgesinin işlevsel hale getirilmesi gerektiği aktarıldı.

Bildirgede, iki ülkede yerel yönetimlerin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapması ve bu konuda organizasyonu yönetecek bir platformun oluşturulması gerektiğinin altı çizildi.

- "Çalışma komiteleri oluşturulmalıdır"

Üniversiteler arası iş birliği kapsamında kongrelerin düzenlenmesi, öğrenci değişim programlarının oluşturulması, akademik dergi yayını ve dil eğitimi konularına odaklanmanın önemine değinilen bildirgede, şu ifadeler yer aldı:

"Yerel medyalar arası çalışma komiteleri oluşturulmalıdır. Yıllık forumlar çatı olarak kabul edilmiş, yukarıda sayılan maddelerin takip eden forum öncesinde yıl içinde uygulanması için aktif çalışma planının karşılıklı otoritelerce desteklenmesinde mutabık kalınmıştır. İlki Van'da, ikincisi Tahran'da ve üçüncüsü dönüşüm sırası gereği tekrar Van'da gerçekleşen forumun üç yıllık kurumsallaşma birikimi ile dördüncüsünün 15-16 Ocak 2018 tarihinde İslam Dünyası Kültür Başkenti seçilmiş olan Tebriz'de düzenlenmesi İran otoritelerince teyit edilmiştir."

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