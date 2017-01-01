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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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İkinci el eşyalar hayvanlar için mama ve ilaç oluyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:26

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) tarafından, sokak ve barınaktaki hayvanlara ilaç ve mama temin etmek amacıyla ikinci el kıyafetlerin satıldığı "Hayvan Dostları İkinci El Pazarı" isimli mağaza hizmete girdi.

Ortaca ilçesinde HAYDOS tarafından açılan mağazada, başta ilçede yaşayan yerleşik yabancılar olmak üzere vatandaşların bağışladığı eşyalar ve giysiler, uygun fiyatlara satışa sunuluyor. Mağazadaki satışlardan elde edilen gelir ise sokak ve barınak hayvanlarına ilaç ve mama desteği sağlamak için kullanılıyor.

Dernek üyeleri ayrıca, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde haftada bir kurulan halk pazarında da tezgah açarak, bağışlanan eşyaları satışa sunuyor.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak ve barınak hayvanlarına destek olmak için zengin olmak gerekmediğini söyledi.

Hayvanların mama ve ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için ikinci el pazarı kurduklarını belirten Dağdelen, "Projemizi sosyal paylaşım sitesi üzerinden duyurduk ve çok destek gördük. Gelen eşyaları ayrıştırıp, yıkayıp, ütüledikten sonra 'İkinci El Pazarı' isimli dükkanımızda satıyor ve hayvanlara mama, ilaç ve veteriner desteği sağlıyoruz." dedi.

- Fiyatlar 50 kuruştan başlıyor

Türkan Dağdelen, sosyal medyadan yaptıkları tanıtım sayesinde ikinci el pazarına tüm Türkiye'den destek geldiğini belirtti.

Sadece mağazada satış yapmadıklarını anlatan Dağdelen, "Bağışlanan ürünler arasında gelinlikten takıya, saatten çantaya, ayakkabıdan kıyafete kadar her türlü eşya var. Yerli ve yabancı vatandaşlarımız bizlere destek oluyor. Sadece mağazada değil, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde kurulan halk pazarlarında da eşyaları 50 kuruş ila 40 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyoruz. Ayrıca, bağışlanan gelinlik ve abiyeleri, ihtiyaç sahibi kişilere cüzi fiyatlarla kiralıyoruz." diye konuştu.

Dağdelen, HAYDOS Bakımevi'nde 700'ün üzerinde köpek ve 200 civarında kedi bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Projeye ikinci el kıyafet bağışlayarak destek olan Şebnem Ateş ise insanların evinde görmekten, giymekten, kullanmaktan sıkıldığı, işine yaramayan eşyaların HAYDOS gönüllüleri tarafından ikinci el pazarında satılarak, sessiz dostlara ilaç, aşı, mama veya veteriner desteği olarak geri döneceğini ifade etti.

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