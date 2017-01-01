Çar 2. Nikola'nın köşkü restore edilecek

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan ve Katherina Köşkü olarak bilinen Rus Çarı 2. Nikola'nın tarihi Av Köşkü, restore edilerek butik otel olarak hizmet verecek.

Kars Valisi Rahmi Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne devredilen köşkün restore edildikten sonra 50 yataklı butik otel olarak Kars İl Özel İdaresi tarafından işletmeye açılacağını söyledi.

Restorasyonun kısa süreceğini ifade eden Doğan, "Yapılan görüşmelerde köşk, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne devredildi. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü onun restorasyonunu yapacak, yaptıktan sonra da bize devredecek." dedi.

Doğan, köşkün butik otel olarak kullanılacağını söyledi.

- Sarıkamışlıları heyecanlandırdı

Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Zekeriya Kaya da bu haberin Sarıkamış'ta mutluluk ve heyecan yarattığını söyledi.

Köşkün, yapılıp hizmete girmesiyle bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını belirten Kaya, şunları söyledi:

"Asırlık köşkün turizme katkısı çok yüksek olacak. Sayın Valimiz Rahmi Doğan'a çok teşekkür ediyoruz. Öteden beri buranın yapılması bölge halkı tarafından dört gözle bekleniyordu. Kars havalimanından charter uçak seferlerinin de başlamasıyla özellikle Rus turistlerin bölgemize daha fazla gelmesini bekliyoruz. Umarım tarihi köşk ve yanındaki ahşap binanın kısa sürede restoresi yapılarak hizmete girer. Bizler de belediye olarak, Sarıkamış halkı olarak her türlü desteği, katkıyı sunacağız."

- Çivisiz 119 yıllık tarihi yapı

Av Köşkü, 1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra 40 yıl Rusların işgali altında kalan Sarıkamış'ta dönemin Rus Çarı 2. Nikola için av köşkü olarak yaptırıldı. 119 yıllık tarihi yapı ile yanındaki küçük ahşap mekan, Sarıçam ağaçları ile çivi kullanılmadan Baltık mimarisi tarzı ile inşa edildi. Köşkte 11, yanındaki küçük ahşap mekanda da 10 oda bulunuyor. Uzun yıllar askeri bölge sınırları içerisinde kalan tarihi köşk, 7 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmişti.