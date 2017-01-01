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Yedigöller'de iki mevsim bir arada yaşanıyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:18

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, nisan ayının son günlerinde kış ve ilkbahar mevsiminin güzelliklerini bir arada yansıtıyor.

Son bir hafta içerisinde aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Yedigöller bölgesinde karlar erimeye başladı. Birbirleri ile akarsu bağlantısı bulunan ve ismini bölgede bulunan Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl'den alan Yedigöller'in yüksek kesimlerinde kış mevsimi halen yaşanırken, göllerin bulunduğu alanlar ilkbaharın güzelliklerini sunuyor.

Milli parka günübirlik gelen tatilciler, kar kalınlığının 20 santimetre olduğu bölgelerde kış mevsimini, göller bölgesinde ise ilkbahar mevsimini yaşama imkanı buluyor.

Gölleri ziyaret eden tatilciler, aileleriyle mangal yakıp, fotoğraf çektirerek ve yürüyüş yaparak tatillerinin keyfini çıkartıyor.

- "Şelale büyülüyor"

Milli park içerisinde göllerin yakınında bulunan ve karların erimesiyle su seviyesi yükselen şelale, görsel güzelliği ile tatilcileri adeta büyülüyor.

Doğayla iç içe bir gün geçirmek için Yedigöller'i ziyaret eden tatilciler, renk cümbüşünün yaşandığı ve "Orman Denizi" olarak adlandırılan bölgede kuş sesleri ve şelaleden gelen su sesleri ile rahatlıyor.

İstanbul'dan ailesi ile tatil için Yedigöller'e gelen Ahmet Çatalpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Üç günlük tatil için Bolu'ya geldik. Her gün bir gölü ziyaret ediyoruz. Dün Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret ettik. Bugün de buradayız. Yarın da Abant'ı ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret ettikleri esnada yeni yağan karların güneşle erimeye başladığına dikkati çeken Çatalpınar, "Orada değişik ve otantik bir görüntü vardı. Yedigöller bölgesine yaklaştığımızda hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü ve göller bölgesine geldiğimizde 10 dereceye kadar yükseldi. Burası ve Bolu adeta bir doğa cenneti. Burayı ailecek çok beğendik." dedi.


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