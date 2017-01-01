Antalya'da FETÖ/PDY operasyonları

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer, Manavgat ve Korkuteli ilçelerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin deşifre edilerek faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Kemer, Manavgat ve Korkuteli ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Kemer'de 2, Manavgat'ta 2 ve Korkuteli'nde bir kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan ikisi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, diğerlerinin ise emniyet ve adliyedeki işlemleri devam ediyor.

KOM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'nin "mahrem yapılanması"nda görev aldıkları tespit edilen 61 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, operasyonda yakalanan 23 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.