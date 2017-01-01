Emniyetteki FETÖ operasyonu

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SAKARYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta 236 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Sakarya'da 3. Sınıf Emniyet Müdürü E.Ö. ile 8'i emniyet amiri, başkomiser, komiser ve yardımcı komiser, 40'ı polis memuru olmak üzere 49 emniyet mensubu, Bolu'da 6'sı komiser 13'ü polis memuru toplam 19 kişi açığa alındı.

Zonguldak'ın Kozlu İlçe Emniyet Müdürü B.K, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü F.A, bir komiser yardımcısı ve 15 polis memuru olmak üzere 18 emniyet mensubu, Karabük'te 6'sı emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser ve yardımcı komiser 23 emniyet mensubu, Bartın'da aralarında emniyet amiri, komiser ve yardımcı komiserlerin de bulunduğu 17 polis görevden uzaklaştırıldı.

Kocaeli'de 3. sınıf emniyet müdürü Ş.B. emniyet amirleri S.B. H.P. ve H.Ş, başkomiser F.E, 2 komiser, 2 komiser yardımcısı, 73 polis memuru olmak üzere 82 emniyet mensubu, Düzce'de de 4. Sınıf Emniyet Müdürü D.K. ile 3 komiser yardımcısı ve 24 polis memuru açığa alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurt genelinde 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.



