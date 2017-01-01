27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Emniyetteki FETÖ operasyonu

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:32

SAKARYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta 236 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Sakarya'da 3. Sınıf Emniyet Müdürü E.Ö. ile 8'i emniyet amiri, başkomiser, komiser ve yardımcı komiser, 40'ı polis memuru olmak üzere 49 emniyet mensubu, Bolu'da 6'sı komiser 13'ü polis memuru toplam 19 kişi açığa alındı.

Zonguldak'ın Kozlu İlçe Emniyet Müdürü B.K, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü F.A, bir komiser yardımcısı ve 15 polis memuru olmak üzere 18 emniyet mensubu, Karabük'te 6'sı emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser ve yardımcı komiser 23 emniyet mensubu, Bartın'da aralarında emniyet amiri, komiser ve yardımcı komiserlerin de bulunduğu 17 polis görevden uzaklaştırıldı.

Kocaeli'de 3. sınıf emniyet müdürü Ş.B. emniyet amirleri S.B. H.P. ve H.Ş, başkomiser F.E, 2 komiser, 2 komiser yardımcısı, 73 polis memuru olmak üzere 82 emniyet mensubu, Düzce'de de 4. Sınıf Emniyet Müdürü D.K. ile 3 komiser yardımcısı ve 24 polis memuru açığa alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurt genelinde 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.


İLGİLİ HABERLER
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Otobüs şoförünün bıçaklanma anı kameraya yansıdı
YEREL

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN BIÇAKLANMA ANI KAMERAYA YANSIDI
Akyazı kent konseyi toplantısı gerçekleştirdi
YEREL

AKYAZI KENT KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ
Bilgi evinden kaligrafi sergisi
YEREL

BİLGİ EVİNDEN KALİGRAFİ SERGİSİ
Ebelere pastalı kutlama
YEREL

EBELERE PASTALI KUTLAMA
SAÜ'de 'Engellilerle Doğru İletişim ve Davranış' konulu seminer düzenlenecek
YEREL

SAÜ'DE 'ENGELLİLERLE DOĞRU İLETİŞİM VE DAVRANIŞ' KONULU SEMİNER DÜZENLENECEK
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Sakarya'daki terör operasyonu
YEREL

SAKARYA'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk insanı hakkında ilginç bilgiler
YAŞAM

TÜRKLER HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER!

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 Ünlü şarkıcının klasik arabası
  • 4 Kıyamet çukuru diyorlar ama işte işin aslı!