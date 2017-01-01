27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çocuklarının cansız bedenini sokakta buldular

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:38
Çocuklarının cansız bedenini sokakta buldular

YALOVA (AA) - Yalova'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti. Gencin ailesi, gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden çocuklarının cesedini sabah yol kenarında buldu.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 77 DK 857 plakalı otomobil, gece geç saatlerde Adnan Menderes Mahallesi'nden Hacı Mehmet köyü istikametine giderken yaya Osman Yazıcı'ya (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye savrulan Yazıcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ise hasar görüp arızalanan otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı.

Sabah saatlerinde Yazıcı çifti, çocuklarının cesedini yol kenarında buldu. Yazıcı'nın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Baba Rıdvan Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece telefonla konuştuğu oğlunun dün 23.00 sularında Yalova merkezdeki işinden çıktığını ve eve gelmek üzere olduğunu söylediğini anlattı.

O saatten sonra oğlundan haber alamadığını dile getiren Yazıcı, "Oğlum evimizin 700-800 metre ilerisindeki TOKİ konutlarından eve doğru geldiğini söylemişti. Ama bir türlü eve gelemedi. Aradım telefonu cevap vermedi. Dışarı çıktık, ileride hasarlı bir araç duruyordu. Çevredekilere 'Bu aracın hali ne?' diye sorduğumda benimle kavga ettiler. Meğer oğluma çarpmışlar, söylemiyorlarmış." diye konuştu.

Bunun üzerine gece jandarmaya haber verdiklerini ve ekiplerle arama çalışması başlattıklarını ancak olumlu sonuç elde edemediklerini anlatan baba Yazıcı, "Sabah erkenden yine çocuğumuzu aramaya çıktık. Oğlumun cesedini evin yakınında yol kenarında bahçede otların içinde bulduk." dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İLGİLİ HABERLER
Salman 3 yılını değerlendirdi
YEREL

SALMAN 3 YILINI DEĞERLENDİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk insanı hakkında ilginç bilgiler
YAŞAM

TÜRKLER HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER!

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 Ünlü şarkıcının klasik arabası
  • 4 Kıyamet çukuru diyorlar ama işte işin aslı!