Çocuklarının cansız bedenini sokakta buldular

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YALOVA (AA) - Yalova'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti. Gencin ailesi, gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden çocuklarının cesedini sabah yol kenarında buldu.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 77 DK 857 plakalı otomobil, gece geç saatlerde Adnan Menderes Mahallesi'nden Hacı Mehmet köyü istikametine giderken yaya Osman Yazıcı'ya (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye savrulan Yazıcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ise hasar görüp arızalanan otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı.

Sabah saatlerinde Yazıcı çifti, çocuklarının cesedini yol kenarında buldu. Yazıcı'nın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Baba Rıdvan Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece telefonla konuştuğu oğlunun dün 23.00 sularında Yalova merkezdeki işinden çıktığını ve eve gelmek üzere olduğunu söylediğini anlattı.

O saatten sonra oğlundan haber alamadığını dile getiren Yazıcı, "Oğlum evimizin 700-800 metre ilerisindeki TOKİ konutlarından eve doğru geldiğini söylemişti. Ama bir türlü eve gelemedi. Aradım telefonu cevap vermedi. Dışarı çıktık, ileride hasarlı bir araç duruyordu. Çevredekilere 'Bu aracın hali ne?' diye sorduğumda benimle kavga ettiler. Meğer oğluma çarpmışlar, söylemiyorlarmış." diye konuştu.

Bunun üzerine gece jandarmaya haber verdiklerini ve ekiplerle arama çalışması başlattıklarını ancak olumlu sonuç elde edemediklerini anlatan baba Yazıcı, "Sabah erkenden yine çocuğumuzu aramaya çıktık. Oğlumun cesedini evin yakınında yol kenarında bahçede otların içinde bulduk." dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.