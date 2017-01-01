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Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:41

KAYSERİ/SİVAS (AA) - Kayseri ve Sivas'ta kültür-sanat etkinlikleri devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince kentte gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, 29 Nisan'da "Renkler Ülkesinin Hikayesi" adlı tiyatro oyunu minik tiyatroseverler ile buluşacak. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndaki oyun, Tiyatro Lika oyuncuları tarafından saat 12.00 ve 15.00'te sahnelenecek. Oyun, ücretsiz izlenebilecek.

29 Nisan'da ayrıca Uygur Sanat Tiyatrosu oyuncularınca sergilenecek Akidezadeler "Bir Tatlı Huzur" adlı oyun izleyiciyle buluşacak. Nejat Uygur tarafından yazılan ve tanınmış oyuncuların rol aldığı oyun, İstanbul'un köklü ve önemli sülalelerinden olan, ekonomik anlamda zor günler geçiren Akidezadelerin başından geçenleri ele alıyor.

Oyun, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda saat 20.00'de izlenebilecek.

30 Nisan'da ise Tiyatro Lika tarafından müzikal çocuk tiyatrosu "Neşeli Hayvanlar Müzikali" sahnelenecek.

-Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu, "Fehim Paşa Konağı" ile seyircinin karşısına çıkacak.

Turgut Özakman'ın kaleme aldığı, Tomris Çetinel'in yönettiği oyunda, Ozan Kalkan, Ömer Eryiğit, Kerem Yücel, Serkan Yanar, İsmail Tütüncü, Selçuk Veysel Zurnazanlı, Burçhan Göze, İnanç Keteci, Volkan Gündüz, Burak Fındıkçı'nın da aralarında bulunduğu kalabalık sanatçı kadrosu rol alıyor.

İkinci Meşrutiyet'in arifesinde, 1908'de geçen hikayenin anlatıldığı oyunun konusu özetle şöyle:

"Eski Kabadayı Rasim Baba'nın oğlu Yusuf, gölge oyunuyla ilgilenmektedir. Bu durum Rasim Baba'yı rahatsız etmektedir. Oğlunun da kendisi gibi Fehim Paşa'ya bağlı ünlü bir kabadayı olmasını isteyen Rasim Baba, oğlunu Fehim Paşa'nın konağına götürür fakat Yusuf'un karagöz oynatıcısı olduğu öğrenilince Rasim Baba büyük hayal kırıklığı yaşar. Oğlu Yusuf, konaktaki kadınları eğlendirmek için bizzat Fehim Paşa tarafından gölge oyuncusu olarak görevlendirilir. Bir de üstüne Yusuf, Fehim Paşa'nın kızına aşık olunca büyük siyasi karışıklıkların, iktidar kavgalarının ortasında eğlenceli olaylar dizisi gelişir."

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 29 Nisan'da 14.00 ve 19.30 saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

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