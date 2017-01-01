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Sinop'ta FETÖ/PDY operasyonu

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:55

SİNOP (AA) - Sinop'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik iki ayrı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde farkı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda farklı meslek gruplarına mensup ve örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında da Sinop'ta 5 şüpheli gözaltına alındı.

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