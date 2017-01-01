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MALATYA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, ligi şampiyon olarak tamamlayıp kupayı Malatya'ya getireceklerini söyledi.

Ravcı, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son haftalara doğru yaklaşıldığını ancak hala avantajlarının sürdüğünü ifade etti.

Son 3 maçta 1 puan alabildiklerini ancak en yakın rakipleri Eskişehirspor ve Sivasspor ile aralarındaki 5 puanlık farkın devam ettiğini belirten Ravcı, bu duruma kolay gelmediklerini kaydetti.

Ligde yakaladıkları başarının tesadüf olmadığını aktaran Ravcı, kendilerine inanan insanları yanlarında görmek istediklerini dile getirdi.

Ravcı, mücadelelerinin süreceğinin altını çizerek, "Zirveyi bırakacak halimiz yok. Allah'ın izniyle bu ligi şampiyon olarak bitireceğiz ve o kupayı Malatya'ya getireceğiz." dedi.





- "Kaybedecek puanımız yok"





Ligin ilk yarısında da bir düşüş yaşadıklarını ancak ikinci yarıdaki bu düşüşü puan farkını koruyarak devam ettirdiklerini vurgulan Ravcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Yazılıp çizilenlerin bizim için hiçbir önemi yok. Biz bu sezonu nasıl şampiyon bitireceğiz, onun hesabını yapıyoruz. Bunu da Allah'ın izniyle başaracağız. Hem futbolcu kardeşlerimize hem de bizi yürekten destekleyen ve sahip çıkan taraftarımıza inanıyoruz. Bu hafta Göztepe ile karşılaşacağız. Göztepe ligin önemli ekiplerinden, çok kaliteli oyunculara sahipler. Onlar için de önemli maç ama bizim bu saatten sonra kaybedecek puanımız yok. Göztepe maçıyla tekrar galibiyetlere başlamak istiyoruz. Zor bir maç olacak bunu biliyoruz. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız."