Öğrencinin kullandığı otomobil duvara çarptı: 5 yaralı

ADANA (AA) - Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde ortaokul öğrencisinin kullandığı otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 5 öğrenci yaralandı.

Ortaokul öğrencisi E.S'nin (15) kullandığı 01 EÜ 019 plakalı otomobil, Bahçeşehir Mahallesi'nde telefon panosu ve bir apartmanın bahçe duvarına çarptı.

Yaralanan sürücü ile sınıf arkadaşları U.P, G.E.S, A.M. ve M.E. kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayı haber alarak hastaneye gelen E.S'nin annesi, polise otomobili kendisinin kullandığını ileri sürdü.

Polis ekipleri ise E.S'nin otomobili babasından habersiz aldığı, sınıf arkadaşlarıyla gezerken kaza yaptığını belirledi.