Hatay Valisi Ata'dan şehit ailesine ziyaret

HATAY (AA) - Hatay Valisi Erdal Ata, Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ata, Ankara'da toprağa verilen şehit Kaya'nın, Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Kaya'ya taziye ziyaretinde bulundu.
Baba Kaya'ya başsağlığı ve sabır dileyen Ata, ailenin acısını paylaştı.
Ziyarette, şehit Kaya için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Vali Ata'nın ziyaretine 2'nci Hudut Alayı Komutan Vekili Piyade Albay Ragıp Taygan, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de eşlik etti.
Uludere ilçesi Andaç Tabur Komutanlığı'ndaki Kopki Tepe Üs Bölgesi'ne terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 2 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.