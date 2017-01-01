27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay Valisi Ata'dan şehit ailesine ziyaret

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:21

HATAY (AA) - Hatay Valisi Erdal Ata, Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ata, Ankara'da toprağa verilen şehit Kaya'nın, Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Kaya'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Baba Kaya'ya başsağlığı ve sabır dileyen Ata, ailenin acısını paylaştı.

Ziyarette, şehit Kaya için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Ata'nın ziyaretine 2'nci Hudut Alayı Komutan Vekili Piyade Albay Ragıp Taygan, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de eşlik etti.

Uludere ilçesi Andaç Tabur Komutanlığı'ndaki Kopki Tepe Üs Bölgesi'ne terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 2 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.


İLGİLİ HABERLER
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

HATAY MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Samandağ ipeği yaşatılacak
YEREL

SAMANDAĞ İPEĞİ YAŞATILACAK
Adliye çalışanları futbol turnuvasında ter dökecek
YEREL

ADLİYE ÇALIŞANLARI FUTBOL TURNUVASINDA TER DÖKECEK
Belenli kadınlar girişimciliğin kapılarını araladı
YEREL

BELENLİ KADINLAR GİRİŞİMCİLİĞİN KAPILARINI ARALADI
Yayladağı'nda sınır karakolu yakınına top mermisi düştü
YEREL

YAYLADAĞI'NDA SINIR KARAKOLU YAKININA TOP MERMİSİ DÜŞTÜ
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk insanı hakkında ilginç bilgiler
YAŞAM

TÜRKLER HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER!

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 Ünlü şarkıcının klasik arabası
  • 4 Kıyamet çukuru diyorlar ama işte işin aslı!