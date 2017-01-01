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En çok acı biberi yemek için yarıştılar

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:46
En çok acı biberi yemek için yarıştılar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 18. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen "Acı Biber Yeme Yarışması", renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik öncesi, jüri üyelerince hassas terazide tartılan biberler, yarışmacılara teslim edildi. Yarışmacılara, biberlerin acısını azaltmak için domates ve ayran da dağıtıldı.

İkisi kadın 18 kişinin iki grupta mücadele ettiği yarışma, davul zurna eşliğinde başladı. Üç dakikada en fazla acı biberi yemek için mücadele eden yarışmacılar, ilginç görüntüler oluşturdu.

Biberin acısına dayanamayan bazı yarışmacılar, "yandık" diyerek protokol üyelerinden yardım istedi. Protokol üyeleri de pet şişelerdeki suları üzerlerine dökerek yarışmacıları serinletmeye çalıştı. Bazı yarışmacılar, bir yandan biber yerken bir yandan da çalınan müzikle dans etti.

Yarışmada, üç dakikada yediği 308 gram acı biberle Süleyman Acar birinciliği kazandı. 307 gram biber yiyen, geçen yılın birincisi Hasan Özdil ikinci ve 266 gram biber yiyen Mehmet Ateş üçüncü oldu.

Kumluca Kaymakamı Polat Kara, yaptığı konuşmada, yapılan bir araştırmaya göre "acı biber yemenin beyinde mutluluk hormonu salgılanmasını sağladığını" söyledi.

Çikolata yapımında da acı biber kullanıldığını belirten Kara, uzmanların sağlık açısından acı biber yemeyi tavsiye ettiğini anlattı.

Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da yarışmayla "Kendimiz üretiyor, kendimiz yiyoruz" mesajını vermek istediklerini dile getirdi.

Kumluca seralarında her türlü sebzenin üretildiğine değinen Çetinkaya, "Önce kendimiz tüketiyoruz ki ürettiğimiz ürüne güveniyoruz. Türkiye'de en güvenilir tarımsal üretim yapılan bölgeyiz." dedi.

Yarışmada geçen yıl ikinciliği, bu sene 1 gram farkla birinciliği elde eden Süleyman Acar, zor olanı başararak yarışmayı kazanmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yarışma sonunda, protokol üyeleri tarafından birinci yarışmacıya yarım, ikinci ve üçüncüye çeyrek altın hediye edildi. İki kadın yarışmacıya da Çetinkaya tarafından gram altın verildi.

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