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"Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları" sempozyumu

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:06
"Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları" sempozyumu

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bu toprakların, coğrafyanın yetiştirdiği insanlar kendi değerlerini, medeniyetlerini, kodlarını geleceğe taşısın diye gençliğe yatırım yaparken imam hatip okulları üzerinden yaptı." dedi.

Tüfenkci, İnönü Üniversitesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerince Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları" konulu sempozyumda yaptığı konuşmada, gelecek için önce insanın inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

İmam hatip okullarının tarihinin Türkiye'nin demokrasi süreci gibi inişli çıkışlı olduğunu anlatan Bakan Tüfenkci, okulların kimi zaman zirveye çıktığını, kimi zaman ise devlet düşmanı ilan edildiğini bildirdi.

İmam hatip okuluna giden öğrencilerin dışlandığını, horlandığını, ötekileştirildiğini kaydeden Tüfenkci, şunları söyledi:

"Bütün bu bakışın karşısında her daim imam hatiplere halk sahip çıktı. Bu toprakların, coğrafyanın yetiştirdiği insanlar kendi değerlerini, medeniyetlerini, kodlarını geleceğe taşısın diye gençliğe yatırım yaparken imam hatip okulları üzerinden yaptı. İmam hatiplere iznin nasıl çıktığını, hangi mücadeleler sonucunda çıktığını anlattılar. O mücadeleler sonunda imam hatiplilere baktığımız zaman devletten çok halk sahip çıktı. Halk kendi değerlerinin yansıdığı okullar olarak gördü."

AK Parti'nin kurulmasının ardından, devletin de millet gibi imam hatip okullarına sahip çıktığını vurgulayan Bakan Tüfenkci, okullardaki öğrencilere gerekli değeri verdiğini ve fiziki mekanların hızla iyileştirildiğini ifade etti.

Sadece devletin değil, milletin de imam hatiplere sahip çıkması gerektiğine işaret eden Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda imam hatiplilerin birçok alanda okulları da dahil olmak üzere, eğitim verdiğini görüyoruz. Türkiye'de artık Allah'a hamdolsun hafızlık eğitimi veren imam hatiplerimiz var. Uluslararası öğrenci kabul eden imam hatiplerimiz var. Fen eğitimi, sosyal bilimler eğitim veren imam hatiplerimiz var. Dolayısıyla imam hatiplere baktığımızda milletimizin her talebine ve her seviyedeki öğrencimize eğitim verecek okullar olduğunu görüyoruz. Onun için bu okullara devletten çok milletin, sizlerin sahip çıkması önemli."

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de imam hatip okullarının Osmanlı'nın son dönemlerinde eğitim vermeye başladığını anımsatarak, imam hatip okullarının dinin doğru kaynaktan öğrenilmesi ve gelecek nesillere aktarılması konusunda hayati önem taşıdığını kaydetti.

Erdem, "Bugün bin 410 imam hatip lisesi 2 bin 796 imam hatip ortaokulu ile toplam 4 bin 206 okulda bir milyon 300 bin eğitim görmektedir. Bizler bakanlık olarak okullarımızdaki özgün çalışmalarla eğitimin kalitesini artırmanın çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

Malatya Valisi Mustafa Toprak ise imam hatip okullarının Türkiye'deki din eğitiminin iyi bir noktaya gelmesinde en önemli paya sahip, her geçen gün kendini geliştiren ve artık bir marka haline gelen modern eğitim kurumları olduğunu vurguladı.

Sempozyuma, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve öğrenciler katıldı.

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