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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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"Geçmişten Günümüze Ortadoğu ve Mardin Uluslararası Sempozyumu" başladı

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:08

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen Geçmişten Günümüze Ortadoğu ve Mardin Uluslararası Sempozyumu başladı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Kültür Konseyince, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Ortadoğu'nun, her zaman olduğu gibi hala akademik, siyasal ve gündelik tartışmaların ilgi odağı olduğunu söyledi.

Sempozyumda bu coğrafyanın bütün zenginliğinin, stratejik yapısının ve geleceğinin konuşulacağına işaret eden Yaman, ayrıca bölgedeki siyasal ve toplumsal gelişmelere farklı perspektifte bakılmasını sağlayacağını dile getirdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ise Ortadoğu'nun medeniyetlerin ve ilimin beşiği olduğunu ifade etti.

Ortadoğu'nun birlikte yaşamanın mekanı olduğunu ifade eden Ağırakça, şunları kaydetti:

"Ortadoğu, ümmetin birliğini sağlamak üzere İslam medeniyetini ortaya çıkarmak için ilk üniter devletlerin kurulduğu bölgedir. Ortadoğu, birlikte yaşamanın örnekliliğini bütün dünyaya öğretmiş olan bir mekandır. Bunun en güzel örneği de Mardin'dir. Ortadoğu, İslam medeniyeti ve hakimiyeti sürdüğü müddetçe huzurun hakim olduğu bir mekandır."

2 gün sürecek sempozyuma 25 davetli konuşmacı olarak katılacak.

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