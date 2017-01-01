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Mimar Sinan'ın eserleri "Edirne miniaparkta" sergilenecek

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:22
Mimar Sinan'ın eserleri "Edirne miniaparkta" sergilenecek

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Hıdır Baba Tepesi'nde 40 dönümlük bir alanda Sinan'ın Türkiye ve dünyadaki toplam 99 eserinin 1/25 ölçekli miniaparkını yapıyoruz." dedi.

Gürkan, Trakya Üniversitesi (TÜ) Makedonya Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi Mimar Sinan Amfisi'nde düzenlenen sempozyumda, "Sinan" denince Edirne, "Edirne" denince de Mimar Sinan'ın ilk akla gelen isim olduğunu söyledi.

Kentin olağanüstü siluetinin tacı ve mücevherinin Selimiye Camisi olduğunu belirten Gürkan, "Ama şehrin belli bir çapının dışına çıkmaya başladığınızda bakıyorsunuz ki bu siluet belli noktalarda adeta kurşunlana kurşunlana yok edilmeye başlanmış." diye konuştu.

Selimiye Camisi ve Külliyesi rekreasyon projesi ile Tarihi Yemiş Kapanı Hanı kurtarma kazısının bittiğini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Son bir konservasyon raporu 8 Mayıs'ta kurula girecek. O da onaylandığında burada da büyük bir rekreasyon ve arkeopark çalışmasını başlatacağız. Finans sorunumuz yok. Yine bir başka çalışmamız 'Ustalık eserimi Edirne'ye yaptım' diyen Sinan'a saygı kapsamında Prof. Dr. Metin Sözen'in danışmanlığında Hıdır Baba Tepesi'nde 40 dönümlük bir alanda Sinan'ın Türkiye ve dünyadaki toplam 99 eserinin 1/25 ölçekli miniaparkını yapıyoruz. Bu miniaparkta Mimar Sinan Araştırmalar Merkezi de yer alacak. Sinan'ı geleceğe taşıyacak çalışmalara devam edeceğiz."

-"Osmanlıyı en iyi anlatan kent"

TÜ Rektörü Porf. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Edirne'nin tüm dünya mimarları ve insanlarının gelip, görüp, yaşaması gereken bir şehir olduğunu söyledi.

Köprüleri, camileri, medreseleri ve eski Roma eserleriyle kentin bir müze olduğunu aktaran Tabakoğlu, "Ne kadar çok insan buraya gelip burayı gösterebilirse yani bir Amerikalı gelip görse, bir Brezilyalı gelip görse eminim motiflerinden esinleneceklerdir. Gerçekten muhteşem bir mirasımız var. Osmanlıyı en iyi anlatan kent olarak düşünüyorum Edirne'yi. Bursa ve İstanbul başşehirlik yaptı ama Edirne bunların aralarında en bozulmamış kalandır. Metrekare başına düşen tarihi eser sayısıyla dünyada ikinci böyle müstesna bir şehirde mimari etkinliklerle ilgili ne yapılsa azdır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gürkan, Tabakoğlu, akademisyenler ve üniversite öğrencileri, mimari tasarımların yer aldığı sergiyi ziyaret etti.

Sempozyum yarın sona erecek.

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