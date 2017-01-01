Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası

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MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tanık olarak dinlenen, saldırıya uğrayan otelin stajyer güvenlik görevlisi Sefa Toskar, darbeci askerlerin kendisini darbederek kelepçeleyip malzemelerini gasbettiğini belirtti.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda görülen davanın ikinci duruşmasının dördüncü gününde mahkeme heyeti suikast girişiminde saldırıya uğrayan Marmaris Grand Yazıcı Club Turban Otelde stajyer güvenlik görevlisi olarak çalışan Sefa Toskar'ı tanık olarak dinledi.

Toskar, ifadesinde, 15 Temmuz gecesi saat 23.00 sıralarında otelde bir hareketlilik olduğunu ve otelin boşaltılmaya başlandığını bildirdi.

- "Helikopter üzerimize ateş ediyordu"

15 Temmuz gecesi saat 02.00 civarında ışıkları kapalı bir helikopterin bulunduğu yerin üzerinde dolaşmaya başladığını anlatan Toskar, "Bu arada biz televizyonlardan darbe girişimi olduğunu takip ediyorduk. Ancak neler yaşandığını tam olarak bilmiyorduk. Saat 02.00'yi geçtikten sonra bir helikopter tarafından üzerimize ateş açılmaya başlandı. Yanımıza düşen mermilerin sesini duyuyorduk. Bu olay yaşandığında Cumhurbaşkanımızın otelden ayrıldığını duymuştuk." dedi.

- "Cumhurbaşkanının yerini soruyorlardı"

Helikopterin ateş açmasının ardından bir çatışma başladığını, koruma polislerinden birinin kendisini otelde bir odaya götürdüğünü anlatan Toskar, "Ben içerideyken dışarıda çatışma yaşanıyordu. Gelen sesleri duyuyordum. Gelen kişiler dışarıdaki polislere Cumhurbaşkanımızın yerini soruyorlardı. Toplantı odasının bulunduğu yere birden ateş açtılar. Benim bulunduğum yer burasıydı. 'Çık dışarı' diye bağırdılar. Birkaç defa daha tekrarladılar. Kapıyı kırarak içeri girdiler. Kapının kırılmasıyla ellerimi kaldırıp çıktım." dedi.

İçeri giren kişinin kendisine yumruk atarak yere yatırdığını ve plastik kelepçe taktığını belirten Toskar, bu kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kendisine hakaret içeren sözler sarf ederek başına silah dayadığını ifade etti.

Darbecilerin, oteldeki görevlileri ve polisleri bir alanda topladığını vurgulayan Toskar, şunları kaydetti:

"Bunlardan koruma polisine 'Cumhurbaşkanı nerede?' diye sordu ve o da 'bilmiyorum' deyince ayağıyla kafasına bastırarak tekrar sordu. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki saat önce İstanbul'a gittiğini söyledi. Bu arada bir helikopter yanaştı ve darbeci askerler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orada olmadığını öğrenince helikoptere doğru koşmaya başladılar. Bu arada herkes şoktaydı. İlk grup gidip çatışma bittiğinde ambulans geldi. Ben sağlık ekibini çatışmanın yaşandığı yere götürdüm. Yaralıya müdahale etmeye başladılar. Yarım saat sonra ise 3 helikopter daha geldi. Gelen helikopterlerin hepsi bulunduğumuz yere sürekli ateş açtı. Sabah 05.00'e kadar da bu çatışma devam etti."

Toskar, çatışmanın yaşandığı yere götürdüğü sağlık ekiplerinin uzun süre şehit Mehmet Çetin'e müdahale ettiğini anlattı.

Kendisine yönelik eylemi gerçekleştiren kişileri yüzleri kapalı olduğu için teşhis edemediğine değinen Toskar, bu kişilerden şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini dile getirdi.

Toskar'ın ifadesi sonrası oturuma öğle arası verildi.