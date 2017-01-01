Şehit kaymakamın hayali gerçek olacak

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TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla başlatılan proje kapsamında, Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Mardinli çocuklara Trabzonspor maçı izlettirme hayali, hayata geçirilecek.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan proje sorumlusu ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli Ahmet Külekçi, şehit kaymakam Safitürk'ün hayalini gerçekleştirmek üzere organize edilen projenin yarın itibarıyla başlayacağını söyledi.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün, fanatik bir Trabzonspor taraftarı olduğunu ve görev yaptığı süre içerisinde halkın büyük sevgisini kazandığını anlatan Külekçi, "Sık sık oradaki gençler, çocuklar ve sivil toplum örgütleriyle maçlar düzenliyordu. Trabzonspor aşkını da aşılamaya çalışıyordu. Şehit olmadan önce de Mardin'de halen faaliyet gösteren Kızıltepe Trabzonspor Derneği'ni ziyaret etmişti. Bu ziyaretinde bir hayalini, derneğe hitaben kaleme almıştı." dedi.

Külekçi, şehit Kaymakam'ın ziyaret sırasında anı defterine yazdığı yazıda, "Bir öğrenci grubunu Trabzon'a getirerek hem maç izletme hem de şehri gezdirme" sözü verdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu onun bir hayaliydi. Sürekli etrafındaki insanlarla paylaşırdı. Hem yeni stadımızı göstermek hem de buradaki kardeşliği pekiştirmek istiyordu. Bize, Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı bu yazıyı gönderdikten sonra bu şehrin bir evladı olarak 'ben ne yapabilirim?' diye düşündüm. Birlikte bu projeyi, başlangıç aşamasında İçişleri Bakanlığına sunduk. Bu konuda kendisi de her türlü desteği verdi ve yardımcı oldu. Trabzon Valiliği başkanlığında bir komisyon oluşturuldu. Her kurumdan insanlar yer aldı ve çalışmaları başlattık."

- "Şehidin oğlu ve eşi de olacak"

Mardin'den 150 kişilik öğrenci kafilesinin yarın akşam saatlerinde kente geleceğini ifade eden Külekçi, şunları kaydetti:

"Üç gün boyunca kendilerini burada ağırlayacağız. En önemlisi de rahmetli şehit Kaymakamımızın eşi, 4 yaşındaki oğlu ve babası da katılacak. O bizim için çok daha anlamlı olacak. Mardin'den gelecek olan kaymakamlarımız ve misafirlerimiz de olacak. Kafile yarın akşam Trabzon'da olacak. Burada gelen heyetimizi karşılayıp konaklayacakları yerlere uğurlayacağız. Daha sonra 29 Nisan Cumartesi günü sabah kahvaltısının ardından şehir içi gezi programı ve sonra da onları denizle buluşturup bir mavi tur gezisi yapacağız. Akşam saatlerinde Trabzonspor-Gençlerbirliği maçına geçeceğiz. Seremonide Mardin'den gelen çocuklarımız futbolcularla yer alacak. Bunların arasında belki babasına nasip olmadı ama şehit kaymakamımızın oğlu da yer alacak."

Külekçi, projenin ikinci aşamasında Trabzonlu gazetecilerin de yer alacağı bir kafilenin Mardin'e gideceğini bildirdi.



