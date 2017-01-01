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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:46
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gümüşler Bulvarı'ndan Menderes Bulvarı'na seyreden Fatih Mehmet Kaya (37) idaresindeki 20 F 9849 plakalı motosiklet, Ertuğrulgazi Caddesi kavşağında Mehmet A'nın kullandığı 20 AJ 035 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücü Kaya'nın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Kaya'nın cesedi, incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonet şoförü Mehmet A. gözaltına alındı.


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